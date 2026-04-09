Parlamento vietnamita analiza proyecto de resolución para reducir impuestos a combustibles

Hanoi (VNA)- Los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura debatieron hoy el proyecto de resolución sobre la aplicación de diversas disposiciones relacionadas con el impuesto de protección ambiental, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial al consumo aplicados a la gasolina, el diésel y el combustible de aviación.



A la reunión asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang, y fue dirigida por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Hong.



Según el informe del Gobierno presentado por el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, el conflicto en Medio Oriente ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la energía, especialmente del petróleo y el gas, interrumpiendo el suministro y elevando los precios del crudo a nivel mundial.



Estos factores han afectado significativamente el mercado interno de combustibles, elevando los precios en poco tiempo y afectando la producción, los negocios y los ingresos de la población.





La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, preside la reunión. (Foto: VNA)



Para diversificar las fuentes de suministro y estabilizar los precios internos, el Gobierno y el Primer Ministro han aplicado diversas herramientas fiscales, incluida la decisión de reducir temporalmente los impuestos desde el 26 de marzo hasta el 15 de abril de 2026, lo que permitió una disminución en los precios de varios productos petroleros. Sin embargo, esta ha sido una medida de emergencia de corta duración, mientras que la situación en Medio Oriente sigue siendo impredecible.



Por ello, es necesario establecer una política con un horizonte más largo para garantizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y mantener la estabilidad social y empresarial.



El proyecto de resolución propone fijar en 0 el impuesto de protección ambiental para la gasolina (excepto etanol), el diésel, el combustible de aviación, el queroseno y el fuelóleo. Asimismo, estos productos no estarán sujetos a la declaración ni al pago del IVA, aunque se permitirá la deducción del IVA soportado. El impuesto especial al consumo para la gasolina también se reduciría al 0%.



El informe de evaluación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros muestra un amplio consenso sobre la necesidad de la política. La mayoría de los expertos considera que la emisión de esta resolución corresponde a la autoridad de la Asamblea Nacional, mientras que algunos sugieren otorgar mayor flexibilidad al Gobierno para aplicar medidas fiscales según la evolución del mercado energético.



El jefe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, Phan Van Mai, señaló que se respalda la propuesta del Gobierno, al tiempo que se recomienda implementar medidas integrales como la gestión de precios, la transparencia en la formación de precios de los combustibles, el aseguramiento de la cadena de suministro y el fortalecimiento de las inspecciones para sancionar el acaparamiento y la especulación.



En cuanto al período de aplicación, la mayoría propone que la resolución esté vigente del 16 de abril al 30 de junio de 2026, aunque algunas opiniones sugieren extenderla debido a la incertidumbre del contexto internacional.



También se propone delegar al Gobierno la facultad de acortar o prolongar la vigencia de la resolución para garantizar flexibilidad y oportunidad, así como permitir ajustes fiscales en situaciones de emergencia, informando a la Asamblea Nacional la sesión más próxima.



Durante la sesión, los delegados debatieron la necesidad, la base legal, la forma de promulgación y la duración de la política, además de solicitar al Gobierno medidas coordinadas para gestionar los precios, garantizar el suministro y reforzar el control contra prácticas especulativas.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó la importancia de garantizar el equilibrio entre oferta y demanda, regular el mercado y evitar cualquier escasez, asegurando al mismo tiempo el funcionamiento seguro y eficiente de las refinerías nacionales.



También enfatizó la necesidad de prevenir cualquier crisis económica y reforzar la lucha contra el acaparamiento.



Al concluir la sesión, la vicepresidenta Nguyen Thi Hong indicó que el Comité Permanente coincide en la necesidad de emitir una resolución específica conforme a la propuesta del Gobierno, con vigencia del 16 de abril al 30 de junio de 2026. Esta medida busca mitigar los efectos negativos de la escasez y el aumento de precios, apoyar la producción y la vida de la población, y contribuir a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento.



El Comité Permanente también encargó al Gobierno la facultad de ajustar la vigencia y el contenido de la resolución en función de la situación real, informando a la Asamblea Nacional en su próxima sesión./.