Vietnam recorta impuestos a combustibles hasta abril de 2026 para estabilizar el mercado energético

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam activó una reducción temporal de impuestos sobre la gasolina, el diésel y el combustible de aviación, en un intento por estabilizar el mercado energético ante la escalada de precios internacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión No. 482/QD-TTg, firmada el 26 de marzo por el primer ministro Pham Minh Chinh, y estará vigente desde la medianoche del mismo día hasta el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el texto, el impuesto de protección ambiental para estos combustibles se reduce a cero dong por litro. Asimismo, los productos quedan exentos de declarar y pagar el impuesto al valor agregado (IVA), aunque mantienen el derecho a deducir el IVA soportado. El impuesto especial al consumo sobre la gasolina también se fija en el 0%.

La decisión se enmarca en un contexto de fuerte presión sobre los mercados energéticos, impulsada por las tensiones en el estrecho de Hormuz, que han llevado el precio del crudo a superar los 100 dólares por barril, con efectos directos en los costos energéticos a nivel global y doméstico.

Según estimaciones oficiales, la reducción fiscal implicará una merma de unos 7,2 billones de dongs (unos 273,3 millones de dólares) mensuales en los ingresos presupuestarios. No obstante, el Ejecutivo considera que la medida permitirá aliviar la carga sobre los consumidores y respaldar la actividad productiva.

Durante su vigencia, las empresas e importadores de combustibles no estarán obligados a declarar ni pagar el IVA en las etapas de importación y comercialización, mientras que el resto de las obligaciones tributarias se mantendrán conforme a la normativa vigente.

En paralelo, el Gobierno instruyó al Ministerio de Finanzas a presentar antes del 30 de marzo un informe a la Asamblea Nacional sobre el ajuste de estos impuestos, mediante un procedimiento abreviado, para su debate en el primer período de sesiones previsto en abril próximo./.