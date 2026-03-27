Economía

Vietnam ajusta a la baja los precios de los combustibles

Vietnam baja precios de gasolina y combustibles desde el 26 de marzo y suspende el uso del fondo de estabilización tras varias semanas.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam aplicó una nueva rebaja en los precios de los combustibles a partir de la medianoche del 26 de marzo, en una decisión conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas, que también suspendieron el uso del Fondo de Estabilización de Precios tras varias semanas de aplicación.

En esta ronda de ajuste, la gasolina E5RON92 se redujo a un máximo de 23.326 VND por litro (−4.749 VND), mientras que la RON95-III bajó a 24.332 VND por litro (−5.625 VND). Entre los derivados, el diésel 0.05S descendió a 35.440 VND por litro (−2.459 VND) y el queroseno a 35.384 VND por litro (−971 VND). En contraste, el fuelóleo 180CST 3.5S registró un aumento de 1.503 VND, hasta 21.748 VND por kilogramo.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, los precios de la gasolina en el país se sitúan actualmente en un nivel medio en la región y por debajo de los registrados en naciones vecinas.

Las autoridades indicaron que continuarán supervisando de cerca el mercado y coordinando con los organismos competentes para garantizar el suministro, así como para aplicar ajustes oportunos y proponer medidas de estabilización en función de la evolución de los precios./.

VNA
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