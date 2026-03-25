Economía

Provincia de Quang Ninh refuerza la cooperación integral con Guangxi (China)

La provincia vietnamita de Quang Ninh intensifica la cooperación integral con la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China), con énfasis en comercio, inversión, turismo y conectividad fronteriza.

En la reunión. (Foto: baoquangninh)
En la reunión. (Foto: baoquangninh)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Quang Ninh intensifica la cooperación integral con la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China), con énfasis en comercio, inversión, turismo y conectividad fronteriza.

Durante un encuentro celebrado el 25 de marzo, el presidente del Comité Popular provincial, Bui Van Khawng, recibió a una delegación de alto nivel de Guangxi encabezada por Xu Xianhui, vicepresidente del Gobierno Popular y subtitular del Comité Consultivo Político de la región. Ambas partes coincidieron en fortalecer una cooperación práctica, eficaz y orientada a resultados.

Quang Ninh propuso a Guangxi impulsar la colaboración en sectores clave, incluyendo la acuicultura marina de alta tecnología, la expansión del mercado de productos pesqueros en China, el desarrollo ganadero bajo estándares internacionales y la inversión en plantas de procesamiento profundo de productos agrícolas como canela, anís estrellado y té, asociados a sistemas de trazabilidad en zonas fronterizas.

En comercio e infraestructura, las dos partes acordaron aumentar el volumen de intercambio, mantener ferias comerciales periódicas y estudiar la construcción de centros de exhibición de productos en la frontera.

Asimismo, destacaron la necesidad de acelerar proyectos estratégicos, desarrollar modelos de “puertas fronterizas inteligentes” y avanzar en la cooperación para la zona económica transfronteriza Mong Cai–Dongxing.

En el ámbito turístico, se impulsará la conexión de rutas, la facilitación de trámites migratorios y la diversificación de medios de transporte para visitantes. También se promoverá la cooperación en formación en inteligencia artificial y desarrollo de recursos humanos.

Ambas partes reiteraron su compromiso de reforzar la coordinación en la lucha contra el contrabando y la delincuencia, así como en la creación de mecanismos conjuntos de rescate y alerta temprana ante desastres, con el fin de garantizar la estabilidad fronteriza.

Xu Xianhui valoró positivamente las propuestas de Quang Ninh y reafirmó la disposición de Guangxi a ampliar la cooperación en agricultura de alta tecnología, comercio, turismo e infraestructura de transporte, además de fortalecer el intercambio de información y los vínculos entre pueblos.

Desde inicios de 2026, el comercio a través del par de pasos fronterizos Mong Cai (Vietnam)–Dongxing (China) superó los 3,3 mil millones de dólares, incluidos casi 1,3 mil millones en exportaciones y más de 2 mil millones en importaciones.

Desde el 7 de marzo, las autoridades aduaneras de Mong Cai implementan un programa piloto de despacho de mercancías durante fines de semana en el puente Bac Luan II, procesando en promedio más de 100 vehículos diarios, con un volumen superior a 1.500 toneladas, lo que contribuye a agilizar el flujo comercial bilateral./.

VNA
#Quang Ninh #relaciones Vietnam China #Región Autónoma Zhuang de Guangxi
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