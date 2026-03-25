Economía

Vietnam y el óblast ruso de Tiumén amplían cooperación en industria y energía

Vietnam y la región rusa de Tiumén impulsan su cooperación económica en energía, industria y comercio tras un encuentro bilateral entre autoridades de ambos países.

En la cita (Foto: moit.gov.vn)
En la cita (Foto: moit.gov.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam y el óblast de Tiumén, en Rusia, impulsan su cooperación económica tras el encuentro hoy entre la viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, y el vicegobernador de la región, Andrey Vadimovich Panteleev.

Durante la reunión, la funcionaria subrayó la importancia de la colaboración con Rusia, especialmente en comercio, industria y energía. Destacó que los vínculos entre localidades de ambos países desempeñan un papel clave en la consolidación de la relación bilateral.

A su vez, Panteleev presentó a la delegación de Tiumén, compuesta por empresas especializadas en petróleo y gas, diseño y fabricación de plataformas y equipos, procesamiento avanzado de productos energéticos y servicios técnicos para la cadena de valor energética.

El vicegobernador expresó su interés en establecer alianzas con empresas vietnamitas para impulsar inversiones, producción, transferencia tecnológica, desarrollo de cadenas de suministro y turismo, especialmente el turismo de bienestar ligado a las aguas termales de Tiumén.

La viceministra vietnamita valoró el potencial de colaboración, sobre todo en industria, energía y formación de personal técnico. Propuso fortalecer el contacto directo entre Tiumén y agencias, empresas e instituciones educativas de Vietnam, y coordinar con la Dirección de Desarrollo de Mercados Exteriores para vincular a la delegación con el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PVN) y la Universidad Industrial de Ciudad Ho Chi Minh.

Phan Thi Thang también invitó a los líderes y empresarios de Tiumén a participar en el evento Vietnam International Sourcing 2026, del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, como una oportunidad para consolidar alianzas y ampliar la cooperación comercial.

Al finalizar el encuentro, la viceministra expresó su confianza en que la relación entre Vietnam y el óblast de Tiumén se fortalecerá de manera efectiva y sostenida, respaldada por la amistad histórica entre ambos países.

El óblast de Tiumén, ubicado en la región de los Urales de Rusia, abarca 160,1 mil km² y tiene como centro administrativo la ciudad de Tiumén. La región se destaca por su potencial industrial en petróleo, procesamiento y servicios técnicos, y cuenta con abundantes recursos naturales, incluidos petróleo, gas, agua mineral y bosques./.

VNA
#Rusia #cooperación económica #óblast de Tiumén
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