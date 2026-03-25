Mercado vietnamita abre puertas a alimentos italianos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) La demanda de alimentos importados de alta calidad en Vietnam ha aumentado constantemente en los últimos años, impulsada por el crecimiento de la clase media, la rápida urbanización y un creciente interés por la gastronomía internacional, lo que abre oportunidades positivas a las empresas italianas.



Ilaria Piccinni, directora de la Oficina Representativa del Comercio de Italia en Vietnam (ITA), informó que los consumidores locales, sobre todo en las grandes ciudades, se centran cada vez más en el origen, las normas de seguridad y la reputación de la marca.



En estos aspectos, los productos alimenticios de la nación europea gozan de una clara ventaja, gracias a su reputación de calidad e identidad regional, explicó.



Además, el sector de la restauración y la hostelería en Vietnam está creciendo fuertemente, lo que genera una importante demanda de ingredientes de alta calidad para mejorar la experiencia culinaria, señaló.



El Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) también desempeña un papel importante en la reducción gradual de los aranceles y el fortalecimiento de la protección de las indicaciones geográficas, creando condiciones más favorables para las empresas italianas, reiteró.



ITA es una agencia del gobierno italiano encargada de apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización y expansión de mercado, dijo. En Vietnam, la entidad organiza y respalda regularmente a las empresas connacionales en su participación en ferias comerciales, seminarios especializados y actividades de conexión comercial B2B, compartió.



En la Exposición internacional especializada en alimentos, bebidas, equipos de panadería, restaurantes, hoteles y suministros para el sector servicios (Food & Hospitality Vietnam 2026) en desarrollo en Ciudad Ho Chi Minh, ITA es uno de los organizadores de pabellones nacionales que atrae a muchos visitantes, con aproximadamente 20 empresas que representan productos tanto tradicionales como de alto valor, detalló.



En especial, este año marca la primera vez que la Asociación Italiana de Productores de Carne de Cerdo y Embutidos (ASSICA) y el Instituto Italiano para la Promoción de los Embutidos (IVSI) participan, lo que demuestra el gran potencial de esta industria en el mercado vietnamita, precisó.



Además de Food & Hospitality Vietnam 2026, ITA también seguirá organizando este año Borsa Vini, un programa de cata de vinos exclusivo para profesionales del sector.



En noviembre de 2026, la agencia planea lanzar la Semana de la Gastronomía Italiana, una iniciativa global promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.



Se trata de una ocasión importante para promover el valor de la gastronomía italiana, al tiempo que se fomenta la concienciación y la comprensión entre los consumidores vietnamitas a través de diversas actividades experienciales e intercambios culturales.



De acuerdo con datos, las exportaciones italianas de productos alimenticios y bebidas a Vietnam alcanzaron un valor de 105,1 millones de euros en 2025, un aumento interanual del 4%, por lo que Italia se convirtió en uno de los mayores proveedores entre los países de la Unión Europea que exportan a Vietnam./.

VNA