Posicionan Centro Financiero Internacional de Vietnam en el “radar” del capital global

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Una visita de trabajo a Estados Unidos del 21 al 30 de marzo por parte del viceprimer ministro permanente vietnamita Nguyen Hoa Binh, quien también preside el consejo ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC, en inglés), se considera un paso estratégico para conectar este emergente polo financiero con los flujos de capital globales.



En un momento en que el VIFC entra en su fase de implementación y busca atraer inversores estratégicos, se espera que el viaje aumente la visibilidad del centro en el mapa financiero internacional.



Acompañando a la delegación, el profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente del consejo ejecutivo del VIFC en Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la misión no debe entenderse solo como una acción diplomática, sino como un esfuerzo a gran escala de promoción de inversiones financieras, orientado a conectar directamente con instituciones financieras líderes, fondos de inversión y bolsas de valores.



El contacto directo con las “fuentes primarias de capital”, como bancos globales, fondos y empresas fintech, permitirá a Vietnam no solo presentar su panorama económico general, sino también mostrar oportunidades concretas de inversión en el VIFC. La participación temprana de grandes instituciones, añadió, podría generar importantes efectos multiplicadores y atraer a más inversores durante la etapa inicial del centro.



Las reuniones previstas durante el viaje contribuirán a posicionar al VIFC en Ciudad Ho Chi Minh como un centro financiero regional de nueva generación, con énfasis en la digitalización, las finanzas verdes y modelos emergentes como la tokenización y la fintech.



En términos prácticos, estos encuentros podrían generar tres resultados: atraer inversores estratégicos como miembros o socios, impulsar proyectos específicos como bolsas internacionales o centros de datos financieros, y fortalecer la confianza del mercado, un factor clave en las decisiones de asignación de capital.



En cuanto a su posicionamiento, Nguyen Huu Huan indicó que el VIFC no se promociona como un competidor directo de centros consolidados como Singapur, Hong Kong (China) o Dubái (EAU), sino como un centro especializado en segmentos de nicho alineados con las ventajas comparativas de Vietnam, como la financiación de la aviación, la financiación marítima y la tecnología financiera.



Explicó que la financiación de la aviación representa una oportunidad clave, dado el rápido crecimiento del mercado aéreo vietnamita y la creciente demanda de financiación de aeronaves, seguros y coberturas de combustible, ámbitos actualmente dominados por centros en el extranjero.



De manera similar, la financiación marítima se vincula con la ventaja estratégica del país en la cadena logística global. En particular, el complejo portuario de aguas profundas Cai Mep – Thi Vai, en Ciudad Ho Chi Minh, es uno de los pocos de la región capaz de recibir grandes buques que transportan mercancías directamente a Europa y Estados Unidos.



Además, el VIFC en Ciudad Ho Chi Minh se perfila como un destino atractivo para corporaciones financieras y tecnológicas que buscan establecer sedes o centros de innovación. Con costes operativos estimados en una fracción de los de los principales centros financieros, junto con una fuerza laboral joven, abundante y con competencias tecnológicas, y políticas de “sandbox” para nuevos modelos financieros, el VIFC tiene potencial para convertirse en una gran “fábrica financiera” que ofrezca servicios eficientes en costos.



Desde una perspectiva más amplia, señaló que los inversores globales están reevaluando los riesgos geopolíticos y ajustando sus carteras en consecuencia. Aunque el capital no se ha retirado masivamente de los centros consolidados en Oriente Medio, existe una tendencia creciente hacia la diversificación. Los inversores priorizan ubicaciones que ofrezcan neutralidad geopolítica, eficiencia de costos y flexibilidad regulatoria.



En este contexto, centros emergentes como el VIFC pueden desempeñar un papel complementario en las estrategias multihub de las instituciones internacionales.



En lugar de reemplazar a los centros establecidos, el VIFC podría posicionarse como una “cobertura asiática”, especialmente en sectores respaldados por la economía vietnamita, como la financiación marítima vinculada a cadenas portuarias y logísticas; la financiación de la aviación asociada a la expansión de flotas, infraestructuras aeroportuarias y servicios de leasing y cobertura; las finanzas digitales, incluida la tokenización y los entornos regulatorios de prueba; así como un mercado interbancario internacional que integre la banca tradicional, la banca digital y otros componentes financieros digitales.



En el ámbito institucional, subrayó que los marcos legales y regulatorios serán decisivos para transformar el posicionamiento en confianza de los inversores. Citó la Resolución 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional como base jurídica, junto con planes para establecer tribunales especializados y un mecanismo de arbitraje internacional conforme a estándares globales.



También destacó políticas preferenciales, incluidos incentivos fiscales y procedimientos administrativos simplificados, como ventajas competitivas. Cabe señalar que el interés inicial de los inversores ya se refleja en compromisos de capital que superan los 9.000 millones de dólares en poco más de dos meses desde la creación del VIFC en Ciudad Ho Chi Minh.



Concluyó que, aunque la construcción de un centro financiero internacional plenamente desarrollado llevará tiempo, el VIFC está avanzando gradualmente del posicionamiento a la consolidación de su credibilidad, abriendo nuevas oportunidades para atraer capital global en los próximos años./.

VNA