Vietnam: Precios del combustible registran fuerte descenso desde la tarde del 25 de marzo

Hanoi (VNA)- A partir de las 14:00 horas del 25 de marzo, los precios de los combustibles en Vietnam se redujeron de manera generalizada, siguiendo las directrices de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas, combinando ajustes de precio y el uso del Fondo de Estabilización para limitar la volatilidad.



En detalle, la gasolina E5RON92 bajó 2.039 VND por litro, hasta un máximo de 28.075 VND/litro; la gasolina RON95-III disminuyó 3.883 VND/litro, quedando en 29.957 VND/litro. Los combustibles diésel también registraron fuertes caídas: el queroseno descendió 4.100 VND/litro, el diésel 1.767 VND/litro y el fuelóleo 2.364 VND/kg.



Los ministerios continúan utilizando el Fondo de Estabilización de precios de combustibles, con aportes que oscilan entre 3.000 y 4.000 VND según el tipo de producto, con el fin de suavizar el impacto de la reducción de precios.



Asimismo, se mantiene una diferencia razonable entre la gasolina biológica E5RON92 y la RON95 para fomentar el uso de combustibles ecológicos. Actualmente, el saldo del fondo se estima en aproximadamente 613 mil millones de VND.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, la caída significativa de los precios internacionales de los combustibles durante este período se debe a factores geopolíticos y a la oferta global, con la gasolina RON95 bajando más del 12,13% y el queroseno más del 10,28%. Esta situación sirvió como base para ajustar a la baja los precios minoristas en el país.



De cara al futuro, el Ministerio continuará coordinando con las agencias correspondientes para monitorear de cerca la evolución del mercado, gestionar los precios con flexibilidad, garantizar el suministro y supervisar estrictamente el cumplimiento, tomando medidas severas en caso de infracciones./.

VNA