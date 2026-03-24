Viceprimer ministro promueve en Nueva York el desarrollo del centro financiero internacional de Vietnam

Nueva York (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, inició el 23 de marzo (hora local) su agenda en Nueva York con el objetivo de impulsar la cooperación en el desarrollo del Centro Financiero Internacional (CFI) del país indochino.



Durante la jornada, sostuvo encuentros con las Bolsas de Valores NASDAQ y de Nueva York (NYSE), y participó en un seminario de promoción de inversiones en el CFI vietnamita.



En su reunión con NASDAQ, el vicepresidente ejecutivo Jeff Thomas destacó que esta es la primera bolsa electrónica del mundo y la segunda en capitalización en Estados Unidos, conectando a empresas innovadoras a nivel global. Asimismo, subrayó el papel de tecnologías como la inteligencia artificial y blockchain en la mejora de la transparencia y liquidez del mercado.



Hoa Binh expresó su deseo de que NASDAQ se convierta en un socio clave en el desarrollo del CFI en Vietnam, proponiendo fortalecer el diálogo político, compartir estándares de cotización y cooperar en tecnología, gobernanza y formación de recursos humanos.



Por su parte, NASDAQ valoró positivamente el dinamismo de la economía vietnamita y manifestó su disposición a facilitar el acceso de empresas vietnamitas al mercado de capitales estadounidense.



En el encuentro con la Bolsa de Nueva York (NYSE), el vicepresidente encargado de cotizaciones y servicios Chris Taylor presentó la trayectoria de 234 años de la institución, y expresó su expectativa de que empresas vietnamitas puedan cotizar próximamente en dicha bolsa.



También felicitó a Vietnam por el establecimiento de su centro financiero internacional, considerándolo un paso estratégico.



El viceprimer ministro destacó que Vietnam aspira a construir un ecosistema financiero moderno, transparente y eficiente, profundamente conectado con los mercados internacionales.



Asimismo, propuso a NYSE compartir experiencias en operación bursátil, aplicación de tecnologías digitales, atracción de capital institucional y mecanismos de resolución de disputas conforme a estándares internacionales.



Ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer la conexión entre el mercado de capitales vietnamita y NYSE para elevar el posicionamiento financiero del país y dar mayor visibilidad internacional a su centro financiero.



El seminario de promoción de inversiones en el Centro Financiero Internacional de Vietnam fue organizado por el Fondo de Inversión Warburg Pincus en coordinación con el CFI de Ciudad Ho Chi Minh y la misión permanente de Vietnam ante la Naciones Unidas.



El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, interviene en el seminario (Foto: VNA)



El evento contó con la participación de más de 100 empresas, corporaciones y fondos de inversión estadounidenses, así como destacados ponentes como Christopher Turner, director ejecutivo de Warburg Pincus; Mark Erickson, director ejecutivo de Blackrock; Brian McFeeters, presidente y director ejecutivo interino del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC); y Jeff Margolick, jefe de gestión de productos de recibos de depósito en Deutsche Bank.



Durante su intervención, el viceprimer ministro subrayó que el evento se celebra en un contexto favorable tras la visita a Estados Unidos del secretario general To Lam en febrero pasado, que ha fortalecido la asociación estratégica integral entre ambos países, con énfasis en economía, finanzas y tecnología de alta gama.



Tras 40 años de reformas, Vietnam es reconocido como un destino atractivo para la inversión, con estabilidad, recursos humanos jóvenes y capacidad de adaptación tecnológica. En este sentido, el desarrollo del CFI se considera una prioridad estratégica para impulsar la productividad y transformar el modelo de crecimiento.



El viceprimer ministro invitó a las empresas e inversionistas estadounidenses a acompañar a Vietnam en la construcción y desarrollo del centro financiero, especialmente en productos financieros innovadores, con el objetivo de integrarse en la red financiera global.



Las empresas y fondos estadounidenses valoraron el entorno de inversión en Vietnam, destacando los avances en políticas y la disposición del Gobierno a dialogar con el sector privado.



No obstante, recomendaron continuar mejorando la infraestructura financiera, las políticas de propiedad extranjera y el marco regulatorio para ofertas públicas iniciales, especialmente en el ámbito tecnológico.



En el marco del evento, el viceprimer ministro también se reunió con Christopher Turner, quien reafirmó el interés de su fondo en el mercado vietnamita y su disposición a apoyar el desarrollo del mercado de capitales.



Ese mismo día, Nguyen Hoa Bình visitó la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas y sostuvo reunión con las representaciones vietnamitas en Nueva York./.