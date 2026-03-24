Vietnam y Australia impulsan lazos navales en Sídney

Sidney (VNA) Tras más de medio siglo del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1973, los nexos entre Vietnam y Australia se han desarrollado continuamente sobre la base de la confianza política, el respeto mutuo y los intereses comunes, reiteró el contralmirante Nguyen Dinh Hung, subcomandante de la Armada Popular (AP) del país indochino.



Nguyen Dinh Hung hizo tal afirmación durante un encuentro la víspera entre comandantes y tripulantes del buque 016-Quang Trung, de la Brigada 162 de la Región Naval 4 de la AP, que se encuentra en Sídney para participar en el 125.º aniversario de la Marina Real Australiana y en el Ejercicio Naval Multilateral Kakadu 2026, y representantes y funcionarios connacionales y anfitriones.



La elevación de las relaciones entre ambos países a una asociación estratégica integral en 2024 fue un hito de gran importancia estratégica, que abre más oportunidades para una cooperación más profunda y eficaz en numerosos ámbitos, afirmó.



En la relación bilateral en su conjunto, la cooperación en materia de defensa, en general, y la colaboración naval, en particular, se han convertido en uno de los pilares importantes, y se implementan de manera cada vez más sustantiva y efectiva a través de mecanismos como el intercambio de delegaciones, los diálogos, la formación, las visitas de buques y el apoyo mutuo en foros multilaterales, destacó.



Estos esfuerzos han contribuido y siguen brindando aportes de forma práctica al mantenimiento de un entorno pacífico y estable en los mares de la región, apuntó.

El contralmirante Christopher Smith, comandante de la Flota de la Marina Real Australiana, habla en el evento. (Fuente: VNA)





También expresó su convicción de que, a través de las actividades marítimas, los dos países continuarán generando confianza, fortaleciendo la cooperación y escribiendo juntos capítulos nuevos y mejores en su amistad bilateral, en beneficio de los pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo próspero en la región y en el mundo.



Al dar la bienvenida al buque, el contralmirante Christopher Smith, comandante de la Flota de la Marina Real Australiana, recalcó que ambos países son socios importantes. Comentó además que la colaboración en el mantenimiento de la paz ha permitido consolidar los lazos bilaterales.

En la ocasión, los participantes disfrutaron de actuaciones artísticas de la Armada Popular de Vietnam que destacan el país, la cultura y la gente.



Con anterioridad, el coronel Nguyen Minh Lanh, subjefe de Estado Mayor de la Región Naval 4 y capitán del buque 016-Quang Trung, informó a la Agencia Vietnamita de Noticias que el viaje tiene como objetivo implementar los lineamientos y directrices del Partido, el Estado, la Comisión Militar Central y del Ministerio de Defensa en materia de integración internacional y diplomacia de defensa.



Se trata del viaje el viaje de ida y vuelta más largo (alrededor de 120 días) en la historia de la armada vietnamita y también la primera vez que un buque de la Armada Popular participa en un desfile naval junto a 29 barcos de 20 países de todo el mundo, señaló./.