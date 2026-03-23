Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación entre sus organizaciones de masas

Hanoi (VNA) - Vietnam y Camboya acordaron fortalecer la cooperación entre sus respectivos Frentes de la Patria durante conversaciones oficiales celebradas este lunes en Hanoi.



El encuentro fue copresidido por Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, y Men Sam An, vicepresidenta del Partido Popular de Camboya y titular del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de ese país. En la ocasión, ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación para el período 2026-2031.



Durante las conversaciones, Bui Thi Minh Hoai destacó la importancia de la visita de la delegación camboyana en un contexto de creciente desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Expresó su confianza en que el viaje contribuirá a profundizar la cooperación entre ambas organizaciones, en línea con los lazos de buena vecindad, amistad tradicional y colaboración integral entre los dos países.



La funcionaria vietnamita también felicitó a Camboya por sus avances recientes y manifestó su confianza en que el país continuará logrando nuevos resultados bajo el sabio reinado del rey Norodom Sihamoni y la dirección del Partido Popular de Camboya, encabezado por su presidente Hun Sen, mejorando las condiciones de vida de su población y reforzando su posición internacional.



Al expresar su satisfacción por el estrechamiento y la solidaridad crecientes entre ambos partidos, países y organizaciones de Frente, subrayó que la cooperación a través del canal partidario cumple un papel rector y orientador, constituyendo la base para ampliar la colaboración en todos los ámbitos.



Desde comienzos de 2026, las relaciones entre los partidos y los países han registrado avances positivos. En particular, la visita de Estado a Camboya, la participación en el encuentro entre el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya, así como la reunión entre los líderes de los tres partidos de Vietnam, Camboya y Laos, han sido exitosas.

La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, interviene en la reunión. (Foto: VNA)

Estas iniciativas han reforzado la confianza política, consolidado la cooperación estratégica y abierto nuevas orientaciones para la colaboración en esta nueva etapa, además de fortalecer la unidad entre Vietnam, Camboya y Laos en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.



Asimismo, significó que los líderes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam valoran de manera especial la contribución de Men Sam An, quien en todos sus cargos ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la amistad y la solidaridad entre los pueblos de ambos países.



Reiteró su deseo de que, con su profundo afecto hacia Vietnam, continúe promoviendo la amistad y la cooperación integral, especialmente entre las dos organizaciones de Frente.



Por su parte, Men Sam An reconoció los logros de Vietnam, en particular en la reorganización del aparato estatal y la mejora de la eficiencia administrativa. Señaló que ambas organizaciones seguirán promoviendo la educación y concienciación de la ciudadanía - especialmente de los jóvenes - sobre la historia y el valor de la relación bilateral.

Men Sam An, presidenta del Consejo Nacional del Frente de Unidad para el Desarrollo de la Patria de Camboya, pronuncia un discurso en el encuentro. (Foto: VNA)

Durante las conversaciones, Vietnam y Camboya intercambiaron información sobre el estado de sus relaciones bilaterales y alcanzaron un consenso sobre el acuerdo de cooperación 2026-2031, que marcará la hoja de ruta de las actividades conjuntas en los próximos años.



El acuerdo establece la continuidad de la cooperación para fortalecer la amistad histórica y los lazos bilaterales, promoviendo entre la población - especialmente los jóvenes - la importancia de estas relaciones y garantizando su desarrollo sostenible.



Cada año se realizarán intercambios de delegaciones de alto nivel, mientras que cada dos años se alternarán conferencias internacionales y consultas bilaterales sobre la frontera Vietnam-Camboya, con participación de autoridades centrales y provinciales.



También se organizarán seminarios temáticos, presenciales y virtuales, con funcionarios de distintos niveles, y se incentivará a las organizaciones locales, en particular en zonas fronterizas, a fomentar la cooperación y los intercambios amistosos, consolidando una frontera de paz y desarrollo conjunto.



En 2027, con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967), ambas naciones coordinarán actividades conmemorativas siguiendo las directrices de sus gobiernos y partidos.



Además, trabajarán en recopilar opiniones y aspiraciones de la población sobre la cooperación bilateral, especialmente a través de sus respectivos Frentes, asegurando la calidad de las acciones y apoyando el desarrollo de cada país en el contexto de la integración regional e internacional, así como la implementación efectiva de los acuerdos firmados./.