Vietnam y Francia refuerzan la cooperación local

París (VNA) – El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Marsella y al Departamento de Bouches-du-Rhône, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, con el objetivo de fortalecer los vínculos en ámbitos de gobierno, economía, parlamento, medios de comunicación y comunidad.



Durante las reuniones realizadas con autoridades locales del 19 al 22 de marzo, incluido el prefecto de Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, representantes del consejo departamental y líderes de los distritos de Marsella, Duc Hai destacó la necesidad de convertir la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Francia en programas de cooperación prácticos, alineados con las prioridades de desarrollo de cada nación.



Ambas partes discutieron áreas prioritarias como la economía marítima, la logística, la gestión portuaria, la infraestructura estratégica y el transporte urbano, al tiempo que destacaron el potencial de cooperación en sectores de alta tecnología. La parte francesa subrayó sus fortalezas en tecnología nuclear.



El diplomático vietnamita también propuso fortalecer los vínculos entre centros de investigación, empresas y polos de innovación locales con el ecosistema tecnológico de Vietnam, especialmente en inteligencia artificial, semiconductores, energía y tecnología digital.



Asimismo, se hizo hincapié en la cooperación descentralizada, con un enfoque en promover acuerdos de hermanamiento entre Marsella y varias localidades vietnamitas, en particular la ciudad portuaria del norte, Hai Phong.



El embajador también expresó su esperanza de recibir apoyo local para acceder y utilizar los recursos de los Archivos Nacionales de Ultramar de Francia en Aix-en-Provence.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Francia, Witkowski señaló que Bouches-du-Rhône alberga una gran comunidad vietnamita, que representa casi la mitad de los residentes del país indochino en Francia.



También subrayó el papel fundamental de los intercambios entre pueblos y la cooperación en cultura, educación y ciencia, considerándolos claves para las relaciones a largo plazo.



Durante las conversaciones del embajador con la Cámara de Comercio e Industria de Aix-Marseille-Provence, ambas partes elogiaron las asociaciones económicas existentes y destacaron el papel de Marsella como puerta estratégica para la entrada de productos vietnamitas en Europa.



Duc Hai propuso explorar un marco práctico de cooperación “puerto a puerto” entre Hai Phong y Marsella, y destacó la necesidad de que las aerolíneas de ambos países abran pronto vuelos directos entre Marsella y una gran ciudad vietnamita.



La parte francesa describió a Vietnam como un socio dinámico en Asia con un papel importante en las cadenas de suministro industriales y tecnológicas.



Ambas partes coincidieron en que existe un gran potencial en infraestructura, trenes de alta velocidad, aviación, productos farmacéuticos e inteligencia artificial. Representantes de la cámara también destacaron la ventaja de Marsella como centro global de cables submarinos y un importante cruce comercial que conecta Europa, África y Asia, facilitando una cooperación económica y tecnológica más amplia con Vietnam.



Durante la reunión del diplomático vietnamita con el senador francés Jeremy Bacchi, ambas partes ratificaron la creciente importancia de la cooperación parlamentaria y entre localidades para las relaciones bilaterales.



También discutieron la promoción de vínculos de hermanamiento entre Marsella y localidades vietnamitas como un enfoque práctico. El embajador pidió a Francia que continúe apoyando la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam para reforzar los vínculos de inversión bilaterales.



En conversaciones con Leo Purguette, jefe del periódico La Marseillaise, Duc Hai expresó su deseo de fortalecer la cooperación en la difusión de una imagen moderna de Vietnam entre el público local. La dirección del periódico reafirmó su compromiso de mantener lazos estrechos con Vietnam.



Durante la visita, el embajador también se reunió con representantes de asociaciones y de la comunidad vietnamita en Bouches-du-Rhône. Las autoridades locales describieron a los vietnamitas como una de las comunidades mejor integradas, que han contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico de la región.



El embajador afirmó que los coterráneos en el exterior actúan como un importante puente entre ambos países y pidió continuar el apoyo de las autoridades locales para garantizar su desarrollo estable y sostenible./.

VNA