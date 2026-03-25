Vietnam y China fortalecen cooperación ferroviaria con dos nuevas líneas de ancho estándar

Vietnam y China firman un acuerdo técnico para desarrollar nuevas líneas ferroviarias, fortaleciendo la conectividad comercial, la integración regional y la cooperación estratégica bilateral.

En la cita (Fuente: nhandan.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam y China dieron un paso clave en su cooperación ferroviaria al firmar este 25 de marzo un acuerdo técnico para planificar dos nuevas líneas de ferrocarril de ancho estándar, reforzando la conectividad comercial y estratégica entre ambos países.

El viceministro vietnamita del Ministerio de Construcción Nguyen Danh Huy se reunió con la Dirección de Cooperación Económica Internacional del Ministerio de Comercio de China para revisar proyectos clave en el sector ferroviario.

Durante el encuentro, la parte china entregó el borrador del Informe de factibilidad preliminar del proyecto Lao Cai – Hanoi – Hai Phong y se formalizó la cooperación técnica para las líneas de ancho estándar Hanoi – Dong Dang y Hai Phong – Ha Long – Mong Cai.

Nguyen Danh Huy destacó que ambos países han firmado recientemente cuatro documentos en el sector ferroviario y que la coordinación entre las agencias de ambos países ha permitido avances significativos. El viceministro subrayó que los proyectos se desarrollarán siguiendo las directrices de los líderes de alto nivel, reforzando la conectividad y la integración regional.

Por su parte, Zhang Guanbin, director de la Dirección de Cooperación Económica Internacional de China, calificó la línea Lao Cai – Hanoi – Hai Phong como un proyecto prioritario y destacó la calidad del informe de factibilidad elaborado por expertos chinos.

Aseguró que los proyectos Hanoi – Dong Dang y Hai Phong – Ha Long – Mong Cai seguirán el mismo modelo, garantizando calidad y cumplimiento de plazos.

Ese mismo día, la Autoridad de Ferrocarriles de Vietnam y la Dirección de Cooperación Económica Internacional de China revisaron el estado de los proyectos de asistencia técnica para las líneas ferroviarias que conectan los dos países, acordando una cooperación más estrecha y resolviendo temas pendientes.

En septiembre de 2025, Nguyen Danh Huy participó en la Primera Sesión del Comité Conjunto de Cooperación Ferroviaria Vietnam – China, con el objetivo de impulsar el sector ferroviario como un punto estratégico destacado de la relación bilateral./.

VNA
#cooperación ferroviaria #China #líneas ferroviarias
