Gobierno vietnamita promueve inversión energética extranjera

Hanoi (VNA) El Gobierno vietnamita estimula a las corporaciones energéticas internacionales, incluidas las empresas sudcoreanas, a aumentar la inversión en el sector de las energías renovables en el país, subrayó hoy el viceprimer ministro Ho Quoc Dung.



Al recibir en Hanoi a Yongsoo Huh, vicepresidente del consejo de administración y director general del grupo energético GS de Corea del Sur, Quoc Dung expresó su satisfacción por el desarrollo positivo e integral de la asociación estratégica integral entre ambas naciones en muchos ámbitos en los últimos años.



Corea del Sur sigue manteniendo su posición como número uno en inversión extranjera directa en Vietnam, segundo lugar en cooperación para el desarrollo y el turismo; y tercer puesto en colaboración comercial y laboral, destacó.



Estos logros son el resultado no solo de la determinación política de los líderes de alto rango de los países, sino también de las importantes contribuciones de corporaciones y empresas, incluyendo el GS y el grupo VinaCapital, reiteró.



GS figura entre los inversores con capacidades integrales en finanzas, tecnología y gestión, en consonancia con la nueva estrategia de atracción de nuevas inversiones de Vietnam, cuyo objetivo es promover la transición energética de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables y nuevas, con el fin de lograr cero emisiones netas para 2050, resaltó.



El Gobierno vietnamita creará condiciones favorables para que las grandes empresas capaces, incluida GS, participen en el desarrollo del sector eléctrico sobre la base de una competencia leal y el cumplimiento de la ley anfitriona, apuntó.



Por su parte, Yongsoo Huh dijo que su grupo está expandiendo las operaciones al sector minorista en Vietnam, un área donde tiene una fuerte ventaja en Corea del Sur y se espera seguir recibiendo la atención y el apoyo del Gobierno anfitrión en los próximos tiempos.



Ho Quoc Dung también sugirió que GS continúe coordinando con agencias y socios vietnamitas para investigar y proponer soluciones destinadas a promover la formación y el desarrollo de cadenas de suministro nacionales; fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa y hacer contribuciones prácticas al desarrollo sostenible de los dos países./.

VNA