Vietnam busca redefinir estrategias para exportaciones arroceras

Hanoi (VNA) - En medio de la volatilidad del mercado mundial del arroz, marcada por conflictos geopolíticos, el aumento de la oferta global y la creciente competencia, la industria arrocera de Vietnam enfrenta la necesidad urgente de ajustar su estrategia hacia la diversificación de mercados, la mejora de la calidad y el incremento del valor de sus productos.



De hecho, las exportaciones de arroz de Vietnam en los primeros meses de 2026 mantuvieron un crecimiento en volumen, pero disminuyeron en valor.



Nguyen Anh Son, jefe del Departamento de Importación y Exportación (Ministerio de Industria y Comercio), informó que a mediados de marzo de 2026, las ventas de arroz al exterior alcanzaron aproximadamente 1,74 millones de toneladas, con un valor superior a los 826 millones de dólares, lo que representó una subida del 2,3 % en volumen y una reducción del 8,7 % en valor en comparación con el mismo período del año anterior.



El precio medio de exportación disminuyó un 10,7%, hasta los 477,6 dólares por tonelada, lo que refleja claramente la presión competitiva en el mercado internacional.



La estructura del mercado también está claramente diferenciada. Filipinas sigue siendo el receptor más grande del producto vietnamita, representando más del 55% del total de las exportaciones.



Mientras tanto, China, Malasia y Australia han registrado crecimientos positivos y algunos mercados africanos han mostrado descensos significativos.



Según Do Ha Nam, presidente de la Asociación Alimentaria de Vietnam (VFA), la demanda mundial de arroz sigue siendo alta, pero presenta marcadas diferencias regionales. Con el fin de aprovechar las oportunidades, el sector necesita diversificar sus mercados, mejorar la calidad de sus productos, fortalecer la promoción comercial y gestionar las exportaciones con flexibilidad.



De hecho, China se está convirtiendo en uno de los mercados más prometedores del comercio regional de arroz en Asia. Tras un periodo de declive, la demanda de importaciones en este mercado se recuperó con fuerza en 2025, alcanzando aproximadamente 3 millones de toneladas.



Vietnam es actualmente el segundo mayor proveedor de China, con cerca de 700 mil toneladas, más del doble que el año anterior.



Sin embargo, este también es un mercado altamente competitivo con precios que fluctúan rápidamente, por lo tanto, las empresas deben monitorear de cerca la evolución del mercado, ajustar con flexibilidad sus políticas de precios y mejorar continuamente la calidad de sus productos para mantener su cuota de mercado.



Además de los mercados tradicionales, Japón y Corea del Sur están emergiendo como destinos potenciales para el arroz vietnamita de alta calidad, entre otros aspectos.



Sin embargo, se prevé que las exportaciones de arroz en 2026 enfrenten mayores desafíos, dado que la oferta mundial volverá a ser abundante. La Asociación de Alimentos de Vietnam pronosticó que el volumen de exportación podría mantenerse en torno a los siete millones de toneladas, en lugar de experimentar el fuerte crecimiento de años anteriores.



En este contexto, se están implementando simultáneamente soluciones para la gestión y el apoyo a las empresas. El Ministerio de Industria y Comercio instó a sus unidades funcionales y al sistema de Oficinas Representativas del Comercio vietnamitas en el extranjero que supervisen de cerca la situación de la oferta y la demanda, los precios y las políticas de importación en los mercados clave; proporcionen información con prontitud, adviertan sobre los riesgos y ayuden a las empresas en la resolución de problemas que surjan durante las transacciones.



La Agencia de Promoción Comercial de la cartera también está intensificando las actividades de divulgación y presentación de arroz vietnamita en el mercado internacional.



Además, el aprovechamiento efectivo de los acuerdos de libre comercio (FTA) se considera una de las soluciones clave para la expansión de los mercados, especialmente mediante la inclusión del arroz en la hoja de ruta para apoyar a las empresas y resulta necesario acelerar las negociaciones para ampliar las cuotas arancelarias con socios como la Unión Europea y Reino Unido.



Nguyen Quoc Manh, subjefe del Departamento de Producción Agrícola y Protección Vegetal, recomendó que las localidades deben ajustar de forma flexible las temporadas de siembra y gestionar los recursos hídricos para controlar la intrusión de agua salada y los riesgos climáticos; así como continuar modificando la estructura de las especies para aumentar la proporción de arroz de alta calidad, arroz aromático y arroz especial, que actualmente representan alrededor del 75%.



Asimismo, la implementación del proyecto del cultivo de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones, vinculado al crecimiento verde, está contribuyendo a aumentar el valor de los granos mediante la reducción de los costos de producción, el aumento de las ganancias y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad del mercado internacional./.

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