Exportaciones de calamar y pulpo repuntan a comienzos de 2026

Hanoi (VNA) — Las exportaciones de calamar y pulpo de Vietnam superaron los 111 millones de dólares en los dos primeros meses de 2026, un aumento interanual del 23%, lo que refleja un inicio positivo para el sector y las primeras señales de recuperación de la demanda en varios mercados.



En cuanto a la estructura de productos, el calamar se ha consolidado como el principal motor de crecimiento. El valor de sus exportaciones superó los 64 millones de dólares, con un incremento cercano al 30%, mientras que las ventas de pulpo generaron más de 47 millones de dólares, un alza superior al 16%. Esta evolución indica que la demanda de productos de calamar se está recuperando más rápidamente a corto plazo.



Por mercados, Asia continuó siendo el principal motor de crecimiento. Corea del Sur se mantuvo como el mayor importador con casi 42 millones de dólares, un aumento de casi el 23%, seguida de Japón con cerca de 26 millones de dólares, un crecimiento de alrededor del 8%. Cabe destacar que las exportaciones a China se dispararon en más del 85%, mientras que los envíos a Tailandia aumentaron más del 41%, lo que evidencia una clara mejora del poder adquisitivo en la región. En contraste, las exportaciones a la Unión Europea disminuyeron aproximadamente un 14,5%.



Productos de calamar congelado de la empresa de procesamiento, exportación e importación de bienes acuáticos Kien Cuong, provincia de An Giang. (Foto: VNA)



A pesar de las perspectivas alentadoras, el sector aún enfrenta múltiples desafíos. Al igual que otros productos del mar, las exportaciones de calamar y pulpo se ven afectadas por las tensiones en Medio Oriente, que podrían elevar los costos logísticos y de transporte y prolongar los tiempos de entrega.



Los elevados precios del combustible también están incrementando los costos de pesca, lo que ejerce presión sobre los pescadores y el suministro de materias primas para el procesamiento. Además, la inestabilidad del suministro interno sigue afectando la capacidad de cumplir con los pedidos de exportación.



Asimismo, la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Unión Europea sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) continúa siendo una barrera significativa, afectando la reputación del sector y sus perspectivas de expansión en ese mercado. En este contexto, se recomienda a las empresas adaptarse proactivamente a las fluctuaciones de costos, diversificar las fuentes de suministro y aprovechar mejor las oportunidades en los mercados asiáticos, que han liderado el impulso de crecimiento desde comienzos de año./.