Vietnam se afianza como centro regional de producción electrónica

Hanoi (VNA) - Vietnam consolida su posición como uno de los principales polos de manufactura electrónica en la región, en un contexto marcado por la expansión de las operaciones del grupo surcoreano LG, que acelera sus inversiones y planes de contratación a gran escala para atender la creciente demanda global, especialmente en el ámbito de alta tecnología.

En este escenario, las filiales LG Innotek y LG Display en Vietnam han solicitado el respaldo de las autoridades de la ciudad norteña de Hai Phong para garantizar los recursos humanos necesarios de cara a sus planes de expansión. Este movimiento responde a la estrategia de los grandes conglomerados tecnológicos surcoreanos de diversificar sus cadenas de suministro en el Sudeste Asiático y aprovechar las ventajas competitivas en costos.

Según Park Hong-geun, director de LG Innotek Vietnam, la planta V3 de la compañía ya ha entrado en operación, especializándose en la producción de módulos de cámara para teléfonos inteligentes, dispositivos de realidad aumentada y virtual (AR/VR) y vehículos inteligentes. Para cumplir con los nuevos pedidos, la empresa prevé incorporar unos 2.600 trabajadores adicionales, además de ampliar las residencias y mejorar los beneficios sociales con el fin de atraer y retener talento.

Por su parte, LG Display Vietnam anunció la contratación de más de 5.200 empleados antes de junio, en línea con la expansión de su producción en el Parque Industrial Trang Due 3, con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta a la demanda global. Se prevé que la necesidad de mano de obra continúe aumentando conforme avancen los proyectos.

Previamente, las divisiones de LG en el país -incluidas LG Electronics, LG Display y LG Innotek- sostuvieron reuniones con la Autoridad de la Zona Económica de Hai Phong para solicitar apoyo en la captación de personal destinado a sus planes de desarrollo de productos y ampliación de plantas.

Desde el ámbito local, las autoridades de Hai Phong impulsan diversas medidas, entre ellas el fortalecimiento de la formación profesional, la atracción de trabajadores de otras provincias, la organización de ferias de empleo y la promoción de alianzas entre empresas, universidades, escuelas técnicas y centros de capacitación, con el fin de responder a las crecientes exigencias técnicas del sector electrónico.

Expertos coinciden en que la expansión de la inversión de LG no solo refleja el dinamismo de la demanda global, sino también la tendencia sostenida de reconfiguración de las cadenas de suministro. En un entorno marcado por la volatilidad geopolítica y el aumento de los costos de producción, Vietnam se perfila como un destino estratégico que contribuye a fortalecer la capacidad industrial y a promover la transferencia tecnológica a medio y largo plazo./.