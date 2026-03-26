Vietnam acelera la reactivación de plantas de etanol para garantizar suministro de biocombustibles

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica los esfuerzos para reactivar y ampliar la capacidad de sus plantas de etanol con el fin de asegurar el suministro necesario para la implementación de la gasolina E10RON95 en todo el país, en el marco de la Directiva 09/CT-TTg sobre combustibles biológicos.

La demanda mensual de etanol para la mezcla de E10RON95 se estima entre 92.000 y 100.000 metros cúbicos, mientras que la producción actual apenas alcanza unos 25.000 m³, equivalente al 25–27% de las necesidades, debido a que solo tres de las seis plantas existentes están en funcionamiento. Incluso a plena capacidad, la oferta interna cubriría cerca del 41% de la demanda.

Ante este déficit, las autoridades apuestan por maximizar la producción nacional y complementar con importaciones. El suministro externo, principalmente desde Estados Unidos y Brasil, se considera estable y con menor volatilidad de precios, además de no depender de rutas marítimas sensibles.

Sin embargo, el aumento del uso de biocombustibles en países de la región intensifica la competencia por el etanol, lo que podría tensionar los centros logísticos en Corea del Sur y Singapur y encarecer los costos si no se planifican las compras con antelación.

En el encuentro, empresas del sector señalaron que varias plantas están en condiciones de elevar su producción o reanudar operaciones si se resuelven los obstáculos financieros y se garantiza la salida comercial.

La planta de etanol de Dong Nai opera actualmente a plena capacidad, con unos 7.000 m³ mensuales, y proyecta aumentar su producción hasta el 130% de su diseño. En tanto, la planta de Dung Quat podría elevar su volumen de 6.000 a 9.000 m³ al mes, aunque este incremento depende de contar con mecanismos de consumo estables.

Asimismo, las compañías instaron a implementar soluciones de financiamiento que permitan reactivar instalaciones paralizadas como la planta de etanol de Binh Phuoc, con el objetivo de evitar la pérdida de inversiones y garantizar el suministro para la estrategia nacional de desarrollo de biocombustibles./.