Alianza Mundial del Café fortalece posición de Vietnam en mercado internacional

Hanoi (VNA) - La creación de la Alianza Mundial del Café, en el marco de la Conferencia Internacional del Café 2026, abre un nuevo espacio de conexión multinacional orientado a promover el desarrollo sostenible y reforzar el posicionamiento del café vietnamita en el mercado global.



El evento, celebrado en Hanoi con la participación de 19 misiones diplomáticas, fue impulsado y presidido por la empresa TNI King Coffee, consolidándose como una plataforma de diálogo más allá del ámbito estrictamente comercial.

Los embajadores firman acuerdos en la Conferencia Internacional del Café 2026 (Fuente: VNA)





Durante la conferencia, Saadi Salama, embajador de Palestina en Vietnam, destacó que la cita trascendió el carácter de un evento económico, al subrayar que el café no solo representa un producto de intercambio, sino también un valor cultural y un puente diplomático que fomenta la cooperación internacional.



Por su parte, Le Hoang Diep Thao, fundadora y directora general de TNI King Coffee, enfatizó la importancia de fortalecer la solidaridad entre los países productores y distribuidores. A su juicio, la nueva alianza contribuirá a impulsar la cooperación y el desarrollo sostenible del sector en un contexto de creciente integración global.



En la actualidad, la industria cafetera enfrenta desafíos sin precedentes, como el impacto del cambio climático, la volatilidad de los mercados y las crecientes exigencias de transparencia en la cadena de suministro, retos que -según los expertos- ningún país o empresa puede afrontar de manera aislada.



En este contexto, la Alianza Mundial del Café se perfila como una plataforma de cooperación orientada a proteger los ecosistemas, conectar a unos 125 millones de “ciudadanos del café” a nivel global y construir un modelo de desarrollo sostenible que garantice que ningún agricultor quede rezagado.



Asimismo, se aboga por que Vietnam y otros países productores avancen más allá del papel de proveedores de materia prima, incrementando su participación en las etapas de procesamiento para elevar el valor añadido y fortalecer sus marcas en el mercado internacional.



La iniciativa aspira a consolidarse como una plataforma público-privada que articule la diplomacia internacional con la capacidad operativa del sector empresarial. De cara a 2040, la alianza se propone desarrollar un ecosistema cafetero global inclusivo, con emisiones netas cero y apoyado en tecnologías avanzadas.



La declaración de la Alianza Mundial del Café 2026 establece cinco objetivos clave: proteger los ecosistemas cafeteros y promover la agricultura regenerativa; garantizar medios de vida justos para los agricultores mediante el comercio equitativo; reforzar la cooperación entre diplomacia y empresas para construir cadenas de suministro transparentes; impulsar la innovación y la digitalización en toda la cadena de valor; y promover la cultura del café como patrimonio compartido, fomentando el diálogo y el intercambio entre naciones./.