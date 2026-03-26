Ciudad Ho Chi Minh incorporará carne de cerdo a cotización en bolsa de productos básicos de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh se convertirá en la primera localidad de Vietnam en implementar un modelo piloto para incluir la carne de cerdo en la cotización de la bolsa de productos básicos del país.

Como principal mercado de consumo de carne de cerdo en Vietnam, la ciudad registra un volumen diario de entre 13 mil y 14 mil cabezas, lo que equivale a un valor anual superior a los mil millones de dólares. Sin embargo, el sector aún enfrenta diversas limitaciones, como la falta de transparencia en los precios, la presencia de múltiples intermediarios, dificultades en el control de calidad y la trazabilidad, así como fluctuaciones en la oferta y la demanda que afectan la eficiencia de toda la cadena de valor.

Ante este escenario, el Departamento municipal de Industria y Comercio, en coordinación con las entidades pertinentes, ha diseñado un proyecto piloto para la cotización y negociación de la carne de cerdo en la bolsa de productos básicos de Vietnam.



Según Nguyen Nguyen Phuong, subdirector de la mencionada entidad, este modelo contribuirá a mejorar la transparencia de los precios, fortalecer el control de calidad y la trazabilidad de los productos, y garantizar un equilibrio de intereses entre productores, distribuidores y consumidores.



Paralelamente, las autoridades intensificarán las labores de comunicación y orientación para facilitar que los actores de la cadena de valor se adapten progresivamente y participen en este nuevo mecanismo de transacción.



Asimismo, la urbe ha preparado de forma proactiva las condiciones necesarias para la implementación del programa piloto, además de proponer soluciones integrales de trazabilidad con el objetivo de asegurar la transparencia en la comercialización de este producto en la bolsa.



Representantes de la bolsa de productos básicos indicaron que el mecanismo piloto se regirá por el principio de voluntariedad y operará en paralelo con los métodos tradicionales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente sin interrumpir la cadena de suministro existente.



Por su parte, Tran Huu Linh, jefe de la Agencia para la Vigilancia y el Desarrollo del Mercado Doméstico del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó que la vinculación entre cotización y trazabilidad no solo mejora la calidad de las transacciones y refuerza la seguridad alimentaria, sino que también contribuye a regular la oferta y la demanda, avanzando hacia la formación de un nivel de precios más transparente.



En un contexto marcado por crecientes impactos externos, la negociación a través de la bolsa se perfila como una solución clave para reforzar la transparencia, estabilizar el mercado y sentar las bases de precios de referencia./.