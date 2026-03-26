Economía

Ciudad Ho Chi Minh incorporará carne de cerdo a cotización en bolsa de productos básicos de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh probará cotizar carne de cerdo en la bolsa para mejorar la transparencia de precios y la trazabilidad en el mercado.

Una cliente compra carne de cerdo en el supermercado Coopmart en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)
Una cliente compra carne de cerdo en el supermercado Coopmart en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh se convertirá en la primera localidad de Vietnam en implementar un modelo piloto para incluir la carne de cerdo en la cotización de la bolsa de productos básicos del país.

Como principal mercado de consumo de carne de cerdo en Vietnam, la ciudad registra un volumen diario de entre 13 mil y 14 mil cabezas, lo que equivale a un valor anual superior a los mil millones de dólares. Sin embargo, el sector aún enfrenta diversas limitaciones, como la falta de transparencia en los precios, la presencia de múltiples intermediarios, dificultades en el control de calidad y la trazabilidad, así como fluctuaciones en la oferta y la demanda que afectan la eficiencia de toda la cadena de valor.

Ante este escenario, el Departamento municipal de Industria y Comercio, en coordinación con las entidades pertinentes, ha diseñado un proyecto piloto para la cotización y negociación de la carne de cerdo en la bolsa de productos básicos de Vietnam.

Según Nguyen Nguyen Phuong, subdirector de la mencionada entidad, este modelo contribuirá a mejorar la transparencia de los precios, fortalecer el control de calidad y la trazabilidad de los productos, y garantizar un equilibrio de intereses entre productores, distribuidores y consumidores.

Paralelamente, las autoridades intensificarán las labores de comunicación y orientación para facilitar que los actores de la cadena de valor se adapten progresivamente y participen en este nuevo mecanismo de transacción.

Asimismo, la urbe ha preparado de forma proactiva las condiciones necesarias para la implementación del programa piloto, además de proponer soluciones integrales de trazabilidad con el objetivo de asegurar la transparencia en la comercialización de este producto en la bolsa.

Representantes de la bolsa de productos básicos indicaron que el mecanismo piloto se regirá por el principio de voluntariedad y operará en paralelo con los métodos tradicionales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente sin interrumpir la cadena de suministro existente.

Por su parte, Tran Huu Linh, jefe de la Agencia para la Vigilancia y el Desarrollo del Mercado Doméstico del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó que la vinculación entre cotización y trazabilidad no solo mejora la calidad de las transacciones y refuerza la seguridad alimentaria, sino que también contribuye a regular la oferta y la demanda, avanzando hacia la formación de un nivel de precios más transparente.

En un contexto marcado por crecientes impactos externos, la negociación a través de la bolsa se perfila como una solución clave para reforzar la transparencia, estabilizar el mercado y sentar las bases de precios de referencia./.

VNA
#carne de cerdo Vietnam bolsa #mercado porcino Vietnam #transparencia precios alimentos Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

La carne bovina argentina, símbolo de una herencia gastronómica centenaria (Foto: Embajada de Argentina en Vietnam)

Sabores argentinos deslumbran en Hanoi

La novena edición de la Semana Argentina en Hanoi cautivó a los asistentes con una inmersión en sus sabores y tradiciones. El plato fuerte de las celebraciones fue el tradicional “Día de Carne y Vino de Argentina”, que tuvo lugar el 11 de noviembre en el restaurante Los Fuegos - Argentinian Steak & Grill.

Ver más

Empresas vietnamitas presentan productos a sus socios en la Semana de Conexión Comercial y Exhibición de Productos de 2025 para las Industrias de Tecnología Mecánica, Eléctrica y Digital (Foto: VNA).

Industria auxiliar vietnamita mejora competitividad global

En los últimos años, las empresas especializadas en las industrias auxiliares en Ciudad Ho Chi Minh se han transformado continuamente para participar más activamente en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Empresas vietnamitas impulsan la venta de E10 RON95. Foto: VNA

Grandes empresas energéticas impulsan la venta de E10 RON95 antes del plazo previsto

Con cerca del 70% de la cuota del mercado de combustibles en Vietnam, el Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) y la Corporación de Petróleo de Petrovietnam (PVOIL) han adoptado de forma proactiva diversas medidas para poner en marcha la venta del biocombustible E10 RON95 en todo el país antes del calendario previsto.

Ilaria Piccinni, directora de la Oficina Representativa del Comercio de Italia en Vietnam (ITA), en la entrevista. (Fuente: VNA)

Mercado vietnamita abre puertas a alimentos italianos

La demanda de alimentos importados de alta calidad en Vietnam ha aumentado constantemente en los últimos años, impulsada por el crecimiento de la clase media, la rápida urbanización y un creciente interés por la gastronomía internacional, lo que abre oportunidades positivas a las empresas italianas.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

ASEAN, mercado estratégico para las exportaciones agrícolas de Vietnam

En un contexto de aumento de los costos logísticos y de crecientes riesgos en el transporte internacional, los mercados cercanos, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), se están convirtiendo en un “punto de apoyo” clave para las exportaciones agrícolas de Vietnam.

Vietnam implementa estrategias de adaptación para blindar su crecimiento exportador (Foto: VNA)

Vietnam implementa estrategias de adaptación para blindar su crecimiento exportador

En un contexto marcado por la profunda reestructuración del comercio mundial debido a la volatilidad geopolítica y económica, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam ha reafirmado su compromiso de mantener la dinámica de las exportaciones con un objetivo de crecimiento proyectado entre el 15 y el 16% para el año 2026.