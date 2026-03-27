Premier vietnamita destaca papel de empresas para crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió una conferencia destacando el papel y las contribuciones de las empresas al logro de la meta del crecimiento económico de dos dígitos, celebrada hoy en la sede del Gobierno.



En su discurso inaugural, Minh Chinh subrayó que el período 2021–2025 transcurrió en un contexto mundial complicado, con empresas enfrentando múltiples desafíos como rupturas en las cadenas de suministro, reducción de mercados, presión de aranceles y desastres naturales.



Sin embargo, señaló, gracias al liderazgo del Partido, el acompañamiento de la Asamblea Nacional, la dirección drástica del Gobierno y el esfuerzo conjunto del sistema político, los esfuerzos excepcionales de las empresas y la población, la economía de Vietnam ha logrado resultados importantes y ha mantenido un ritmo positivo de recuperación.



En particular, durante los dos últimos años del mandato, el Buró Político aprobó 9 resoluciones estratégicas, que el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional para su legislación, estableciendo la base para el objetivo de crecimiento de dos dígitos para el período 2026–2030.



El Primer Ministro subrayó que, para alcanzar este objetivo, se necesita una participación activa de la comunidad empresarial, y afirmó que el Gobierno escuchará, compartirá y resolverá los problemas con soluciones concretas.





Los delegados participan en la conferencia. (Foto: VNA)

Señaló que la agricultura y la inversión extranjera directa han sido factores clave que han permitido a Vietnam superar dificultades económicas, mientras que la industria ha sido el motor que ha llevado al país a convertirse en una nación de ingresos medianos altos.



En la nueva etapa de desarrollo, indicó, los motores tradicionales de crecimiento deben ser renovados, al mismo tiempo que se impulsan nuevos motores basados en la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital.



En este sentido, apuntó, el papel de las empresas sigue siendo cada vez más importante y debe ser reconocido y celebrado.



De cara al período 2026–2030, el XIV Congreso Nacional del Partido se ha establecido como un objetivo estratégico un crecimiento promedio de al menos el 10%, aunque se enfrentará a muchos desafíos como el proteccionismo comercial, los conflictos geopolíticos, el cambio climático y el envejecimiento de la población.



En la conferencia, el Primer Ministro propuso centrarse en discutir soluciones para transformar el modelo de crecimiento, desarrollar empresas de gran escala, apoyar a las pequeñas empresas y comercios familiares a progresar, aprovechar las oportunidades de la economía digital, la economía verde y los acuerdos comerciales preferenciales para mejorar la posición de Vietnam en las cadenas de valor globales.



Asimismo, destacó la necesidad de aumentar la productividad laboral, la calidad del capital humano y mejorar las instituciones y políticas para impulsar un avance en el desarrollo de las empresas.



El Primer Ministro enfatizó que, para lograr el objetivo de un crecimiento elevado, todos los niveles, sectores y localidades deben esforzarse en conjunto, promoviendo el espíritu de unidad, integrándose activamente al mundo y aprovechando los recursos externos, como el capital, la tecnología y la gestión, para contribuir al desarrollo rápido y sostenible del país./.