Vietnam impulsa exportaciones hacia mercados africanos

Argel (VNA) La Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Argelia, concurrente en Senegal y Túnez, organizó recientemente una sesión virtual de asesoramiento sobre exportaciones para estos tres mercados, dirigida a más de 40 agencias y empresas connacionales.



Se trata de una actividad periódica para aumentar el suministro de informaciones a las empresas vietnamitas sobre los mercados potenciales en África.



Al intervenir la víspera en el encuentro, el consejero comercial Hoang Duc Nhuan ofreció información detallada sobre los mercados de Argelia, Senegal y Túnez, en particular a la importación y exportación de productos agrícolas, acuáticos, de madera, textiles, artículos de cuero, materias primas plásticas y químicos.



Pese a que los países africanos ofrecen un importante potencial de exportación para las empresas vietnamitas, los impuestos a la importación son relativamente altos en algunos de ellos, como Argelia, con un 30%, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (19%), la retención en origen (2%) y el impuesto de solidaridad (3%), señaló.



Además, Argelia aplica el impuesto de salvaguardia que oscila entre el 30% y el 200%, según el producto, agregó.



El funcionario recomendó que, al exportar a Argelia, Senegal y Túnez, las empresas vietnamitas necesitan buscar socios a través de canales de buena reputación, sobre todo la participación en programas de promoción comercial, ferias y exposiciones internacionales, foros empresariales y reuniones de negocios directas y presentaciones de agencias de promoción comercial y socios.



Antes de realizar una transacción, las entidades deben solicitar a sus socios que proporcionen certificados de registro mercantil, tarjetas de importación/exportación, copias de los pasaportes y documentos de identidad de sus representantes para que las autoridades pertinentes, como la Oficina Representativa de Comercio de Vietnam, puedan brindar asesoramiento y verificación, explicó.



En cuanto a los métodos de pago para las exportaciones, resulta necesario utilizar cartas de crédito irrevocables confirmadas por bancos europeos o americanos de buena reputación, o métodos de cobro documentario que requieran un depósito del 20% o más del valor de la mercancía por parte del cliente; no se aceptan métodos de pago aplazados, entre otros.



Asimismo, enfatizó en la importancia de comprender los gustos y la cultura de los consumidores en los países musulmanes, y prestar atención a la certificación Halal para los alimentos elaborados a partir de ganados, aves de corral o que contengan carne./.

VNA