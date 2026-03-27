Vietnam apuesta por transparencia para sostener competitividad exportadora

Hanoi (VNA)- En medio de la profunda reestructuración de las cadenas de suministro globales y la creciente exigencia de los estándares de mercado, los productos vietnamitas no solo requieren calidad, sino que también deben cumplir con requisitos de transparencia, responsabilidad e innovación para mejorar su competitividad.



Según los últimos datos estadísticos preliminares de Aduanas de Vietnam, el valor total del comercio exterior del país en la primera quincena de marzo de 2026 alcanzó los 41,23 mil millones de dólares, un aumento del 78,9% en comparación con las últimas dos semanas de febrero. Del total, las ventas al exterior totalizaron 20,35 mil millones de dólares, un alza de hasta el 98,1%.



De ese modo, el recuento de las exportaciones de Vietnam se situó en 96,81 mil millones de dólares en lo que va del año, lo que representa un crecimiento del 17,1% respecto al mismo período de 2025.



Al evaluar estos resultados, Nguyen Quoc Viet, experto en políticas públicas de la Universidad de Economía (Universidad Nacional de Vietnam-Hanoi), señaló que el comercio exterior sigue siendo un punto brillante en el panorama económico de Vietnam. El volumen de importaciones y exportaciones ha crecido continuamente (a excepción de una ligera caída en 2023), lo que demuestra que la fortaleza interna de la economía en este sector es bastante sólida. Otro indicador importante es el fuerte incremento en el número de productos de exportación que superan los mil millones de dólares, alcanzando actualmente los 36 rubros.



Sin embargo, detrás de estas cifras positivas existe una presión creciente debido al fuerte aumento de los costos de los insumos, estándares y barreras comerciales cada vez más exigentes, además de las interrupciones en las cadenas de suministro.



Artículos compatibles con el medio ambiente se exhiben en el espacio "Vitalidad de los productos vietnamitas" (Foto: VNA)



En un seminario internacional sobre riesgos, cumplimiento e innovación en la cadena de suministro, Do Tien Thinh, subdirector del Centro Nacional de Innovación (NIC), enfatizó que la economía vietnamita enfrenta exigencias cada vez mayores de los grandes mercados. Países como Estados Unidos y Canadá están endureciendo sus estándares de seguridad, transparencia y desarrollo sostenible, imponiendo requisitos más altos para productos verdes y limpios, junto con estándares no técnicos como las condiciones laborales y factores éticos en la producción.



Por su parte, Carlos E. Ochoa, director ejecutivo de la Red de Auditoría de Cumplimiento de Proveedores (SCAN), señaló que las tensiones geopolíticas y el cambio climático están aumentando los riesgos en la cadena de suministro, mientras que la supervisión aduanera se intensifica, haciendo que los requisitos de transparencia, trazabilidad y seguridad de la cadena sean más altos que nunca. Especialmente Estados Unidos, el mayor mercado receptor de Vietnam, está priorizando la transparencia en la cadena de suministro.



Según expertos, se pronostica que el crecimiento del comercio mundial se desacelerará y las cadenas de suministro continuarán reestructurándose con riesgos latentes. En este escenario, se espera que la inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial y tecnología verde, se convierta en un motor de compensación.



Uno de los factores clave es la innovación. Las empresas pueden atravesar tres etapas: el procesamiento con bajo valor añadido; una participación más profunda en la producción y mejora técnica; y el dominio de la tecnología para generar avances creativos y propiedad intelectual.



Además, las empresas deben cambiar su mentalidad y considerar el cumplimiento de las normativas de seguridad de la cadena de suministro como parte de su estrategia de desarrollo. La realidad muestra que las inspecciones no solo evalúan el producto, sino también las condiciones de producción y el bienestar de los trabajadores.



Por tal motivo, el objetivo actual de los productos vietnamitas no se limita a ser "buenos", sino que también deben ser "honestos y transparentes". Cumplir con los requisitos de transparencia, trazabilidad y responsabilidad social se convertirá en el "boleto de entrada" que ayudará a las empresas a mejorar su competitividad y expandirse en el mercado internacional./.