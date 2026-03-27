Premier vietnamita pide a las empresas liderar el objetivo de crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a la comunidad empresarial a desempeñar un papel pionero en la consecución del objetivo de crecimiento económico de dos dígitos en los próximos años, subrayando su contribución clave al desarrollo del país.

Al clausurar hoy en Hanoi la conferencia titulada “Las empresas contribuyen al crecimiento de dos dígitos y el Primer Ministro rinde homenaje a la comunidad empresarial”, el jefe de Gobierno destacó que el empresariado vietnamita ha acompañado de forma constante al Partido, al Estado y al pueblo, especialmente en momentos difíciles como desastres naturales, epidemias y las recientes fluctuaciones económicas globales.

Según el informe presentado en el evento, hasta finales de 2025 Vietnam contaba con cerca de un millón de empresas en operación, lo que representa un aumento de más del 25% respecto a 2020. El sector empresarial aporta alrededor del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), genera empleo para más de 16 millones de trabajadores y desempeña un papel central en el comercio exterior del país.

Las empresas estatales continúan liderando sectores estratégicos y contribuyen a garantizar la seguridad energética, alimentaria y la estabilidad macroeconómica. Al mismo tiempo, el sector privado se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía, mientras que las empresas con inversión extranjera directa (IED) mantienen una presencia relevante, situando a Vietnam entre los 15 principales destinos de inversión extranjera a nivel mundial.

Durante el período 2021-2025, la inversión social movilizada desde el sector empresarial representó cerca del 33% del PIB. Solo en 2025, el país puso en marcha o inauguró 564 proyectos con una inversión total de alrededor de 5,2 millones de billones de dongs (197,4 mil millones de dólares), de los cuales casi el 75% correspondió al sector privado.

No obstante, los participantes en la conferencia señalaron que aún persisten diversas limitaciones, especialmente en el ámbito institucional, legal y del entorno de inversión y negocios.

En este sentido, propusieron acelerar las reformas administrativas, reducir sustancialmente las condiciones empresariales innecesarias y garantizar un acceso equitativo a los recursos, además de perfeccionar el marco jurídico para nuevos modelos económicos como la economía digital, la inteligencia artificial y las tecnologías financieras.

El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados (Fuente: VNA)

El primer ministro subrayó que, para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos a partir de 2026, resulta esencial eliminar los cuellos de botella institucionales y reducir al menos el 30% de los procedimientos administrativos y requisitos empresariales innecesarios, así como aplicar mecanismos de prueba regulatoria (sandbox) para sectores tecnológicos emergentes.

Asimismo, enfatizó la necesidad de renovar los motores tradicionales de crecimiento -inversión, consumo y exportaciones- y, al mismo tiempo, desarrollar nuevos impulsores como semiconductores, inteligencia artificial, energía, manufactura avanzada, economía de datos e industrias de apoyo. En este proceso, la inversión pública debe actuar como un “capital semilla” que atraiga inversión privada hacia infraestructuras estratégicas, logística y sectores de alta tecnología.

El jefe de Gobierno también abogó por reformar el funcionamiento de las empresas estatales para reforzar su papel orientador, al tiempo que se impulsa el desarrollo de grandes corporaciones privadas capaces de liderar cadenas de valor y fortalecer la presencia de las empresas vietnamitas en los mercados internacionales. En paralelo, subrayó que la atracción de IED debe realizarse de forma selectiva y vinculada a la transferencia tecnológica.

Pham Minh Chinh reiteró que la implementación de las políticas debe basarse en el principio de “seis claridades”: claridad en las personas responsables, las tareas, los plazos, las responsabilidades, los resultados y las competencias.

En la ocasión, el primer ministro expresó su reconocimiento a la comunidad empresarial vietnamita por su resiliencia y capacidad de innovación, especialmente durante la pandemia de la COVID-19 y en un contexto internacional complejo.

Asimismo, llamó a las empresas a mantener el espíritu de unidad y creatividad para trabajar junto al Gobierno en la consecución del objetivo de crecimiento de dos dígitos impulsando así un desarrollo rápido, sostenible y una mayor integración de Vietnam en las cadenas de valor globales./.