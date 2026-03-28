Economía

Hierbas aromáticas vietnamitas conquistan mercado europeo

A partir de productos tradicionales como el cilantro largo, la albahaca, la perilla, la menta vietnamita o el chile picante, las hierbas aromáticas de agricultores vietnamitas ya están presentes en los estantes de supermercados de algunos países europeos.

Nguyen Viet Tu (derecha) y el personal técnico de la cooperativa inspeccionan el cultivo de chiles picantes, listo para la cosecha con destino a la exportación a países europeos. (Fuente: VNA)
Nguyen Viet Tu (derecha) y el personal técnico de la cooperativa inspeccionan el cultivo de chiles picantes, listo para la cosecha con destino a la exportación a países europeos. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- A partir de productos tradicionales como el cilantro largo, la albahaca, la perilla, la menta vietnamita o el chile picante, las hierbas aromáticas de agricultores vietnamitas ya están presentes en los estantes de supermercados de algunos países europeos.

Este logro está vinculado al modelo emprendedor de Nguyen Viet Tu (36 años), director de la Cooperativa de Producción Agrícola y Servicios Chau Pha, en la comuna de Chau Pha, Ciudad Ho Chi Minh.

Nacido en una zona especializada en el cultivo de hortalizas, tras graduarse de la universidad y contar con un empleo estable en Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Viet Tu decidió regresar a su tierra natal para emprender en la agricultura, motivado por la preocupación ante la situación de “buena cosecha, bajos precios”. Según él, para aumentar el valor de los productos, es necesario pasar de una producción a pequeña escala a un modelo en cadena que cumpla con los estándares del mercado.

En 2022, fundó la cooperativa y desarrolló una zona de producción de hortalizas limpias bajo estándares VietGAP. Al inicio, el cambio en las prácticas agrícolas tradicionales enfrentó dificultades, pero mediante la capacitación técnica y la garantía de salida comercial, el modelo fue ganando la confianza de los agricultores.

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Nguyen Viet Tu evisa el cultivo de hierba vietnamita preparado para la cosecha. (Fuente: VNA)

Una vez estabilizada la producción, la cooperativa se orientó hacia el mercado internacional, especialmente Europa, donde existe una alta demanda de hierbas asiáticas pero una oferta limitada que cumpla con los estándares. En 2023, se llevó a cabo un cultivo piloto de una hectárea con diversas variedades para responder a las exigencias de exportación.

Tras perfeccionar los procesos, el primer lote de 25 toneladas fue exportado a Europa. Para cumplir con los estrictos requisitos, la cooperativa implementó sistemas de gestión digital, exigiendo a los agricultores el registro electrónico de todo el proceso productivo, desde el cultivo hasta la cosecha.

Actualmente, la cooperativa exporta más de tres toneladas de hierbas aromáticas por semana. Cuenta con 63 miembros que cultivan más de 55 hectáreas, de las cuales 20 hectáreas están destinadas a la exportación, con la participación de 27 hogares.

Este modelo no solo impulsa la presencia de productos locales en mercados internacionales, sino que también garantiza ingresos estables. Por ejemplo, un hogar dedicado al cultivo de cilantro largo y chile picante puede obtener beneficios de alrededor de 11 mil 500 dólares anuales.

Según autoridades locales, el modelo contribuye a generar empleo y dinamizar la economía rural. En 2025, los ingresos por exportación de la cooperativa alcanzaron aproximadamente 885 mil dólares, con un margen de beneficio superior al 30%.

En el futuro, la cooperativa prevé ampliar las áreas de cultivo con aplicación de alta tecnología y orientarse a la exportación de chile al mercado surcoreano en 2026, reafirmando un modelo agrícola limpio, moderno e integrado al mercado internacional./.

#exportaciones agrícolas #Vietnam #hierbas aromáticas #VietGAP
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