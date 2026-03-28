Académico ruso: Vietnam da un paso estratégico para garantizar la seguridad y la soberanía nacional

Moscú (VNA) – La reciente visita de tres días del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a Rusia ha generado valoraciones positivas entre expertos rusos, quienes destacan su impacto estratégico, especialmente en el ámbito energético.



Uno de los resultados más relevantes del viaje fue el acuerdo para construir la primera central nuclear en Vietnam, firmado con la corporación estatal Rosatom. Analistas rusos consideran este proyecto como “del siglo”, en el contexto de la crisis energética global y las tensiones en Oriente Medio.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, el profesor Georgy Davidovich Toloraya, investigador principal del Instituto de Análisis Estratégico de la Academia de Ciencias de Rusia, afirmó que este acuerdo actuará como catalizador para revitalizar la cooperación bilateral, posicionando la diplomacia energética como un pilar clave en las relaciones entre ambos países.



Según Toloraya, Vietnam enfrenta riesgos derivados de su alta dependencia del petróleo de Oriente Medio, en un contexto marcado por tensiones en el Golfo Pérsico. En este sentido, la diversificación hacia suministros rusos - con logística independiente de esa región - constituye una decisión estratégica que fortalece la competitividad de la economía vietnamita.



El experto subrayó que la reactivación del proyecto nuclear refleja el firme compromiso de Vietnam con la seguridad energética y la soberanía nacional. En la misma línea, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin calificó el proyecto como un “nuevo símbolo de amistad”, mientras que el presidente Vladimir Putin reiteró la importancia de profundizar la Asociación Estratégica Integral con Vietnam.



Más allá del sector energético, el académico señaló que Rusia podría convertirse en un nodo logístico clave para las exportaciones vietnamitas hacia Europa, gracias a rutas que incluyen puertos como San Petersburgo y Vladivostok, así como corredores ferroviarios a través de Rusia y Kazajistán.



Ambos países también avanzaron en acuerdos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización de servicios públicos. Para Toloraya, esta cooperación refleja la visión geopolítica de Vietnam para diversificar cadenas de suministro y reducir riesgos en un entorno internacional volátil.



El experto consideró la visita de Pham Minh Chinh como un punto de inflexión, al señalar que la central nuclear no solo será un proyecto energético, sino una plataforma de integración económica a largo plazo, que abarcará formación de recursos humanos, transferencia tecnológica y estandarización.



De cara al futuro, Toloraya destacó varias áreas con potencial de cooperación, entre ellas el desarrollo de un clúster industrial nuclear completo, con vistas a poner en operación la planta hacia finales de 2031; la participación rusa en infraestructuras de gas natural licuado (GNL) en el sur de Vietnam; y la creación de mecanismos financieros alternativos para garantizar la continuidad de las transacciones bilaterales.



Asimismo, mencionó la posibilidad de establecer una alianza tecnológica, integrando soluciones rusas en ciberseguridad e inteligencia artificial en la gestión de infraestructuras energéticas vietnamitas. En el ámbito urbano, también se abren oportunidades en planificación y transporte, incluida la posible participación rusa en proyectos de metro en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



En conjunto, la visita y los acuerdos alcanzados marcan una transición desde un modelo tradicional de comercio hacia una cooperación más profunda e integrada, orientada a mitigar riesgos externos. Según el académico, se trata de una estrategia acertada por parte del liderazgo vietnamita en el contexto actual./.

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