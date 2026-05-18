Vinpearl impulsa su expansión en India mediante alianzas con tres grandes firmas turísticas

Hanoi (VNA) – La Empresa Vinpearl firmó Memorandos de Entendimiento (MdE) con tres de las principales empresas de viajes y turismo de la India: Thomas Cook India, SOTC Travel y MakeMyTrip, con el objetivo de ampliar su presencia en distintos segmentos de clientes y contribuir a posicionar a Vietnam como un destino preferido en el país más poblado del mundo.



Se espera que los acuerdos, suscritos en el marco del Foro Empresarial Vietnam-India celebrado en Mumbai, abran canales de acceso directo a diversos grupos de clientes, impulsen la demanda de viajes y del turismo experiencial, y fortalezcan la imagen de Vietnam como destino atractivo para los 1.470 millones de habitantes de la India.



Por la parte india participan tres de las plataformas de distribución turística más influyentes y confiables del país. Thomas Cook India cuenta con amplia experiencia en viajes grupales, turismo corporativo y grandes eventos MICE. SOTC Travel es reconocida por sus paquetes de vacaciones familiares, viajes en grupo y turismo de ocio de gama media y alta.



Mientras tanto, MakeMyTrip, la principal plataforma digital de viajes de la India, posee una gran capacidad para llegar a viajeros jóvenes, turistas independientes y usuarios de reservas en línea.



Vinpearl, considerada la marca líder de Vietnam en hotelería, turismo y entretenimiento, opera cerca de 60 establecimientos en todo el país. Su ecosistema integral de servicios cinco estrellas abarca alojamiento, compras, gastronomía, entretenimiento, golf y servicios MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), adaptándose especialmente a las preferencias de los viajeros indios, incluidos viajes en grupo, vacaciones familiares multigeneracionales y experiencias exclusivas.



A través de estas alianzas, ambas partes aspiran a aprovechar sus fortalezas, mejorar sus capacidades de desarrollo turístico y crear productos de viaje personalizados, con el propósito de convertir gradualmente a Vietnam en uno de los destinos favoritos de los turistas indios.



Durante el evento, Ngo Thi Huong, directora ejecutiva de Vinpearl, afirmó que la India representa uno de los mercados estratégicos dentro del plan de expansión internacional de la compañía.



Añadió que Vinpearl busca reforzar su presencia en el mercado indio y contribuir a posicionar a Vietnam como un destino atractivo y diferenciado dentro del panorama turístico global.



Por su parte, Anubhav Bansal, vicepresidente de MakeMyTrip y representante de los tres socios indios, señaló que Vinpearl gestiona uno de los ecosistemas integrados de turismo y hotelería más destacados de la región, con una amplia escala, diversidad de productos y experiencias que responden cada vez más a las preferencias de los viajeros indios.



Asimismo, destacó que Vinpearl desempeña un papel importante en la promoción de Vietnam como destino atractivo para este mercado y añadió que, gracias a la extensa red de distribución de ambas partes, se espera que la alianza impulse significativamente la llegada de turistas indios a Vietnam en los próximos años.



La India es actualmente el país más poblado del mundo, con 1.470 millones de habitantes, y el crecimiento de su clase media está generando un fuerte incremento de la demanda de viajes internacionales.



Consciente del potencial estratégico de este mercado, Vinpearl ha desarrollado continuamente ofertas especializadas dirigidas a turistas indios, incluyendo bodas de lujo, turismo MICE, vacaciones familiares multigeneracionales, viajes en grupo y escapadas románticas.



En 2025, el número de huéspedes indios alojados en hoteles Vinpearl aumentó un 402 % en comparación con el año anterior. En los primeros cuatro meses de 2026, la cifra registró un nuevo incremento del 335 % respecto al mismo período del año pasado./.

VNA