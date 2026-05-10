Vietnam e India impulsan nueva etapa de cooperación estratégica

Nueva Delhi (VNA)- El presidente de la Cámara de Comercio India-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, afirmó que la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, del 5 al 7 de mayo, llegó “en un momento oportuno”, al abrir un nuevo impulso para profundizar la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambas naciones.



En una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, Ajoykaant Ruia destacó que la firma de numerosos acuerdos de cooperación durante la visita refleja la determinación de los dirigentes de ambos países de elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa.



Según el presidente de la IVCCI, la India y Vietnam figuran entre las economías de rápido crecimiento, con múltiples similitudes y una elevada complementariedad. Ambos países cuentan con una sólida base agrícola y aceleran al mismo tiempo su desarrollo en sectores como tecnología, electrónica y tecnologías de la información, ámbitos con amplio potencial de cooperación.



Ajoykaant Ruia consideró que la India podría aprovechar sus recursos humanos altamente cualificados y su experiencia en tecnologías de la información para colaborar con empresas vietnamitas en el desarrollo de soluciones digitales e innovación. La agricultura también sigue siendo un sector prometedor, ya que ambas economías pueden complementarse en diversas cadenas de productos agrícolas.



Al valorar positivamente los acuerdos agrícolas alcanzados durante la visita, el presidente de la IVCCI señaló que la ampliación del acceso al mercado para productos como el durián y diversas frutas y hortalizas contribuirá a dinamizar el comercio bilateral y generar beneficios concretos para las empresas de ambos países.



Asimismo, Ruia estimó que la industria automotriz y el desarrollo urbano abren nuevas perspectivas de cooperación. Destacó especialmente la presencia de empresas vietnamitas en la India, en particular VinFast, cuya implantación consideró un paso importante en un mercado con elevada demanda de vehículos ecológicos, infraestructura urbana y vivienda.



A juicio del dirigente empresarial, el cine y el turismo son también sectores con gran potencial aún insuficientemente explotado. Señaló que Vietnam dispone de paisajes naturales diversos y atractivos, adecuados para acoger producciones cinematográficas indias. Con políticas de incentivos apropiadas, Vietnam podría atraer más proyectos audiovisuales de la India, favoreciendo así la promoción de su imagen y el desarrollo turístico.



El presidente de la IVCCI añadió que cada vez más turistas indios eligen Vietnam como destino, reflejo del creciente atractivo del mercado turístico vietnamita. Al mismo tiempo, el turismo religioso y budista entre ambos países todavía cuenta con un amplio margen de desarrollo, ya que la India alberga numerosos lugares sagrados del budismo muy apreciados por los visitantes vietnamitas.



Además, Ruia subrayó que la cooperación marítima, logística y petrolera constituye un ámbito estratégico que debe fortalecerse aún más. Según explicó, dado que India y Vietnam se encuentran en importantes rutas marítimas internacionales, la cooperación en transporte marítimo y cadenas de suministro contribuirá a reforzar la conectividad económica y reducir riesgos derivados de las fluctuaciones geopolíticas.



En cuanto al papel de la IVCCI, indicó que la organización intensifica las misiones empresariales a Vietnam y acompaña a compañías de ambos países en la búsqueda de socios, conexiones de inversión, estudios de mercado y ejecución de proyectos de cooperación. La entidad también recibe un número creciente de solicitudes de vinculación empresarial procedentes de las comunidades de negocios de Vietnam y la India.



Ruia expresó finalmente su confianza en que, gracias al impulso generado por la visita de Estado de To Lam y al apoyo de mecanismos de conexión empresarial como la IVCCI, las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y la India continuarán fortaleciéndose en los próximos años./.

VNA