Visita de líder vietnamita a Sri Lanka abrió nuevo espacio de cooperación

Hanoi (VNA)- La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Sri Lanka, realizada del 7 al 8 de mayo por invitación del presidente Anura Kumara Dissanayake, contribuyó a consolidar la amistad tradicional entre los líderes y los pueblos de ambos países.



*Elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Integral



Aunque Vietnam y Sri Lanka están geográficamente distantes, son muy cercanos en términos de historia, cultura y aspiraciones de desarrollo. Durante los 56 años transcurridos desde que establecieron los vínculos diplomáticos (21 de julio de 1970), la amistad tradicional entre ambas naciones se ha fortalecido y desarrollado continuamente en múltiples ámbitos.



En el marco de la visita, To Lam mantuvo conversaciones con el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayake; se reunió con la primera ministra, Harini Amarasuriya; se entrevistó con el titular del Parlamento, Jagath Wickramaratne, y pronunció un discurso ante el órgano legislativo de Sri Lanka. También presenció la entrega de documentos de cooperación y asistió al Foro de Cooperación en Comercio, Inversión y Turismo Vietnam – Sri Lanka.



En los encuentros, los líderes expresaron su satisfacción por la amistad tradicional y la cooperación multifacética de más de cinco décadas, caracterizada por la confianza política, la lealtad inquebrantable, el apoyo sincero, las similitudes en la cultura budista y la participación activa en el Movimiento de Países No Alineados.



Ambas partes intercambiaron de manera integral y sustancial sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés común, celebraron el desarrollo de sus vínculos y declararon oficialmente la elevación de los nexos bilaterales al nivel de Asociación Integral. Este es un hito transcendental que abre un nuevo espacio de cooperación más amplio, profundo y eficaz entre los dos países.



Asimismo, reconocieron el enorme potencial para expandir la cooperación económica y acordaron alcanzar el objetivo de mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030.



En el Foro de Cooperación en Comercio, Inversión y Turismo, To Lam sugirió que la cooperación Vietnam-Sri Lanka debe implementarse bajo un enfoque eficaz, centrado y orientado a resultados concretos. Las prioridades incluyen el desarrollo de la conectividad logística y el transbordo de mercancías; el impulso de sectores complementarios como la agricultura, el procesamiento de alimentos, confecciones textiles y servicios; el fortalecimiento de la conexión turística y el intercambio pueblo a pueblo.



*Convertir la amistad tradicional en recursos para el desarrollo



En su intervención ante el Parlamento de Sri Lanka —la primera pronunciada por un dirigente vietnamita ante el órgano legislativo esrilanqués—, To Lam compartió la trayectoria de desarrollo de Vietnam, con especial énfasis en los logros alcanzados durante casi 40 años de implementación de la política de Doi Moi (Renovación).



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en el Parlamento de Sri Lanka. (Foto: VNA)



“Los resultados alcanzados no nos hacen caer en la complacencia; por el contrario, cuanto más se desarrolla, más comprende Vietnam que el desarrollo es un viaje continuo de renovación, reajuste, autoperfeccionamiento y superación”, aseveró el mandatario.



Afirmó que hoy Vietnam desea convertir la amistad tradicional en un verdadero recurso para el desarrollo; transformar la confianza política en cooperación económica concreta; el intercambio cultural en un entendimiento profundo; y las aspiraciones comunes en proyectos, programas y beneficios tangibles para ambos pueblos.



Inmediatamente después del discurso, el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, expresó su sincero agradecimiento y subrayó que esta intervención constituye un hito importante en la larga historia de las relaciones bilaterales. Asimismo, destacó que la presencia de To Lam en el Parlamento es un poderoso símbolo de amistad, solidaridad y aspiración compartida por la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y en el mundo.



Al expresar su admiración por los logros de Vietnam, la primera ministra Harini Amarasuriya consideró que el país indochino se ha convertido en una de las economías más dinámicas de la región y en un modelo inspirador para las naciones que buscan un crecimiento sostenible e inclusivo.



Vietnam y Sri Lanka cuentan con condiciones favorables para desarrollar el turismo cultural, budista, patrimonial, ecológico y de playa. Ambas partes coincidieron en la importancia de la conectividad aérea y alentaron la apertura de vuelos directos. En presencia de los líderes, las aerolíneas vietnamitas Vietnam Airlines y Vietjet dieron luz verde al inicio de las rutas directas Ciudad Ho Chi Minh – Colombo.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, y delegados participan en la ceremonia de inauguración de la ruta directa de Vietnam Airlines que conecta Colombo y Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



En la memoria y el afecto del pueblo vietnamita, Sri Lanka ocupa un lugar muy especial, pues el Presidente Ho Chi Minh hizo escala en el país surasiático en tres ocasiones durante sus años de actividad revolucionaria. En 2013, se inauguró una estatua del extinto líder en Colombo, lo que constituye un emotivo símbolo del cariño del pueblo esrilanqués hacia Vietnam.



Al depositar una ofrenda floral ante el busto y visitar el Espacio del Presidente Ho Chi Minh en la Biblioteca Pública de Colombo, To Lam y Anura Kumara Dissanayake rindieron homenaje a la memoria del prócer de la independencia vietnamita. En esta ocasión, Vietnam entregó un apoyo simbólico a la capital, Colombo, para preservar y desarrollar dicho espacio, contribuyendo a fortalecer el conocimiento sobre el país, la gente y la cultura del país indochino.



La visita de To Lam demuestra que la amistad entre Vietnam y Sri Lanka sigue siendo sólida, basada en el espíritu de resiliencia y apoyo mutuo. Con la elevación al nivel de Asociación Integral, ambas naciones están listas para una etapa de cooperación más profunda, sustancial y eficaz./.