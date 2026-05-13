Política

Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación periodística

La Asociación de Periodistas de Vietnam y el Club de Periodistas de Camboya acordaron fortalecer la cooperación profesional, la capacitación y el uso de inteligencia artificial en el periodismo.

Representantes del Club de Periodistas Camboyanos y la Asociación de Periodistas de Vietnam en la sesión de trabajo en Hanoi el 12 de mayo (Foto: VNA)
Representantes del Club de Periodistas Camboyanos y la Asociación de Periodistas de Vietnam en la sesión de trabajo en Hanoi el 12 de mayo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Una delegación del Club de Periodistas de Camboya realizó una visita de trabajo a la Asociación de Periodistas de Vietnam en Hanoi el 12 de mayo, con el objetivo de fortalecer la cooperación profesional entre ambas partes.

Durante el encuentro, ambas organizaciones analizaron los cambios en el panorama mediático y de las comunicaciones en medio de la transformación digital y el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), además de explorar medidas para profundizar la cooperación entre las asociaciones de periodistas de los dos países.

Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subjefe de la Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, editor jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, dio la bienvenida a la delegación camboyana y compartió información sobre las actividades de la asociación y sus principales prioridades para el próximo período.

Asimismo, informó a los participantes sobre el panorama mediático en Vietnam, especialmente los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital ante el rápido crecimiento de las tecnologías digitales, las redes sociales y la IA.

Según Puy Kea, presidente del Club de Periodistas de Camboya, la organización fue fundada hace 26 años y actualmente cuenta con alrededor de 100 miembros que representan a más de 200 medios de comunicación de todo el país. Entre sus principales funciones destacan la capacitación de periodistas, el apoyo a las labores informativas y la difusión de información precisa y oportuna al público.

También señaló que el sector mediático camboyano enfrenta cambios acelerados impulsados por la tecnología digital, la IA y la creciente influencia de los creadores de contenido en redes sociales y los influencers digitales. En este contexto, afirmó que los periodistas profesionales necesitan mayor formación para mantenerse competitivos y preservar la calidad de la información.

Valoró positivamente la propuesta de la Asociación de Periodistas de Vietnam de reforzar la cooperación en materia de formación profesional y coordinación para afrontar los desafíos relacionados con la IA, así como de promover los intercambios culturales y artísticos.

Ambas partes acordaron fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre los medios de comunicación, compartir experiencias en formación profesional y aplicación tecnológica en el periodismo, y organizar regularmente programas de capacitación para reporteros y editores.

Asimismo, se comprometieron a intensificar las actividades de intercambio cultural, compartir información sobre el desarrollo socioeconómico de cada país y promover la aplicación de los avances científicos, tecnológicos y de inteligencia artificial en el periodismo, contribuyendo así al fortalecimiento de la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya. /.

VNA
#Periodista #Camboya
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, (izquierda) y el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Fuente: VNA)

Vietnam refuerza cooperación integral con Laos y Camboya

Vietnam refuerza la cooperación con Laos y Camboya tras visita del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, impulsando conectividad, comercio y confianza política regional.

Ver más

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, y Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana. (Foto: VNA)

Vietnam reafirma la máxima prioridad a la relación especial con Laos

El Partido Comunista y el Estado de Vietnam otorgan siempre la máxima prioridad a la relación especial con Laos, considerándola un activo inestimable y de importancia estratégica para ambas naciones, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el embajador de Suecia, Johan Ndisi. (Foto: baochinhphu)

Vietnam impulsa la cooperación en defensa con Suecia y Argelia

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibió hoy en Hanoi a los embajadores de Suecia, Johan Ndisi, y de Argelia, Azeddine Bechka, con el fin de fortalecer los lazos estratégicos y la colaboración en la industria militar.

El secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, sostiene una llamada telefónica con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. (Fuente: VNA)

Vietnam y Suiza apuestan por profundizar su asociación integral

Vietnam y Suiza reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación integral bilateral durante una conversación telefónica entre el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

Primer ministro vietnamita exige perfeccionar el sistema legal para impulsar el crecimiento (Foto: VNA)

Primer ministro vietnamita exige perfeccionar el sistema legal para impulsar el crecimiento

El Ministerio de Justicia, como “guardián jurídico” del Gobierno y asesor estratégico en la elaboración de leyes y en el perfeccionamiento institucional, asume una gran responsabilidad y desempeña un papel esencial para garantizar que el marco legal y las instituciones se conviertan en un verdadero motor del desarrollo nacional y del crecimiento económico de dos dígitos, afirmó el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

Hanoi aprueba macroproyecto de avenida paisajística por miles de millones de dólares

Hanoi aprueba macroproyecto de avenida paisajística por miles de millones de dólares

El Consejo Popular de Hanoi aprobó hoy, durante su segundo período temático de sesiones de la XVII Legislatura, una resolución sobre la política de inversión del Proyecto de Construcción del Eje de la Avenida Paisajística del Río Rojo, una megaobra de infraestructura y renovación urbana con una inversión estimada de 736,963 billones de dongs (unos 28 mil millones de dólares).