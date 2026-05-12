Máximo dirigente vietnamita aboga por fortalecer nexos entre Hanoi y Vientiane

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió a una delegación de alto nivel de Vientiane, encabezada por Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la ciudad, quien realiza una visita de trabajo en el país.



To Lam valoró altamente esta visita, que tiene lugar tras la exitosa organización por ambos Partidos y países de importantes eventos políticos, como los congresos partidistas, las elecciones a la Asamblea Nacional y a los consejos populares de todos los niveles para el nuevo mandato, así como la culminación del proceso de consolidación de los cargos de liderazgo desde el nivel central hasta el local.



El dirigente anfitrión reafirmó que Vietnam concede siempre la máxima prioridad a la gran y singular amistad con Laos, apoya firmemente la causa de renovación e integración internacional de Laos, y está dispuesto a compartir experiencias y acompañar al país vecino para superar dificultades y desafíos.



Al evaluar las relaciones bilaterales, To Lam destacó que la cooperación a nivel local, especialmente entre Hanoi y Vientiane, desempeña un papel clave como motores pioneros en la implementación eficaz de la política exterior del Partido, conectando la política con el desarrollo y la estrategia con acciones concretas.



En un contexto internacional y regional complejo e imprevisible, y ante la apertura en 2026 de una nueva etapa de cooperación, subrayó la necesidad de elevar la colaboración hacia una mayor sustancialidad, eficacia y sostenibilidad, estrechamente vinculada al desarrollo socioeconómico y al fortalecimiento de los lazos entre los pueblos y entre ambas capitales.



En ese sentido, propuso que las dos capitales lideren y sirvan de modelo en la cooperación local, profundizando y haciendo más efectiva la relación bilateral. Hanoi debe definir claramente su responsabilidad de coordinar estrechamente con Vientiane, intensificar el intercambio de información, compartir experiencias y apoyarse mutuamente en todos los ámbitos, con el objetivo de desarrollarse conjuntamente y reforzar aún más la relación especial Vietnam-Laos.



El secretario general y presidente insistió en que, en esta nueva etapa, ambas partes deben implementar de manera seria y eficaz los acuerdos de cooperación firmados, concretándolos en programas y proyectos prácticos, con prioridades claras y resultados tangibles; revisar y acelerar su ejecución, eliminando obstáculos y enfocándose en áreas clave como economía, ciencia y tecnología, educación, salud y reducción de la pobreza.



Expresó su confianza en que, sobre la base de los sólidos cimientos existentes y la alta voluntad política, la relación entre Hanoi y Vientiane continuará desarrollándose con fuerza, contribuyendo al progreso de cada localidad y profundizando aún más la gran amistad y solidaridad especial entre Vietnam y Laos.



Por su parte, Athsaphangthong Siphandone le informó a To Lam sobre las actividades realizadas durante la visita, la situación reciente del desarrollo socioeconómico de la capital laosiana y la cooperación con localidades vietnamitas, especialmente con Hanoi.



El dirigente laosiano reafirmó que el Comité del Partido de Vientiane continuará promoviendo la tradición de cooperación, coordinándose estrechamente con las localidades vietnamitas para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y memorandos firmados, contribuyendo así a fortalecer aún más la relación especial entre Vietnam y Laos./.

VNA