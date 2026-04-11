Vietnam refuerza cooperación integral con Laos y Camboya

Hanoi (VNA) - Las recientes visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, concluyeron con resultados significativos, contribuyendo a profundizar la amistad y la cooperación integral entre los tres países y a promover la paz, la estabilidad, la colaboración y el desarrollo sostenible en la región.



Durante su estancia -el 9 de abril en Laos y el 10 de abril en Camboya-, Tran Cam Tu y su delegación participaron en más de 20 actividades. Las visitas se realizaron por invitación de Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), y de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente de su Comité Central.



Promover la cooperación integral entre Vietnam y Laos



Las relaciones políticas y diplomáticas entre Vietnam y Laos continúan fortaleciéndose sobre la base de una confianza mutua sólida.

Tras la visita de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Laos, y la reunión de alto nivel entre los Burós Políticos de ambos Partidos en diciembre de 2025, los líderes acordaron elevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa bajo el lema “Gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral, cohesión estratégica”, reflejando una visión estratégica renovada en el nuevo contexto.



Durante su estancia en Vientiane, Tran Cam Tu fue recibido por el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y mantuvo conversaciones con Vilay Lakhamphong.



En estos encuentros, ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel, implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y promover la conectividad entre las dos economías, especialmente en infraestructura, con énfasis en proyectos clave de conexión del transporte entre ambos países.



También subrayaron la importancia de reforzar la cooperación en comercio, inversión, educación y formación, desarrollo de recursos humanos y vínculos entre localidades, particularmente en zonas fronterizas.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, (izquierda) se reúne con el primer ministro camboyano, Hun Manet. (Fuente: VNA)



Ambas partes coincidieron, además, en fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, en la lucha contra la delincuencia, y en coordinar estrechamente la organización de las actividades conmemorativas del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam–Laos en 2027, entre otros ámbitos.



Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PPRL, valoró que la visita concluyera con éxito y destacó el énfasis de los líderes en acelerar proyectos estratégicos prioritarios, como la autopista Vientiane–Hanoi y la línea ferroviaria Vientiane–Vung Ang, además de los programas de cooperación educativa y política considerados pilares de las relaciones bilaterales.



Vietnam y Camboya profundizan la conectividad económica



Las relaciones entre Vietnam y Camboya han registrado avances notables en los últimos años, con una confianza política cada vez más consolidada sobre la base de principios acordados al más alto nivel.



En su visita oficial a Camboya, Tran Cam Tu sostuvo conversaciones con Samdech Say Chhum. Ambas partes acordaron mantener contactos regulares de alto nivel entre los líderes de ambos Partidos y Estados, ampliar el intercambio de información y consultas sobre asuntos de interés común, y reforzar así la confianza política y el entendimiento mutuo.



En las reuniones con dirigentes camboyanos, coincidieron en fortalecer la cooperación en defensa y seguridad —pilar esencial de las relaciones bilaterales—, así como en impulsar la conectividad económica de forma integral, sostenible y mutuamente beneficiosa, con el objetivo de alcanzar los 20 mil millones de dólares en comercio bilateral y construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



Bases sólidas para avanzar conjuntamente



La relación entre Vietnam, Laos y Camboya se apoya en tres pilares: una elevada confianza política, una cooperación económica cada vez más profunda y un intercambio cultural creciente. Estos fundamentos constituyen una base sólida para el desarrollo conjunto en un contexto de integración internacional cada vez más amplia.



Durante su gira, Tran Cam Tu presenció la firma de acuerdos de cooperación entre la Oficina del Comité Central del PCV y su homóloga del PPRL, así como memorandos de entendimiento entre localidades vietnamitas y provincias fronterizas de Laos y Camboya.



En los dos países vecinos, el dirigente también sostuvo encuentros con comunidades vietnamitas residentes. Reafirmó que el Partido y el Estado consideran a la comunidad vietnamita en el exterior como una parte inseparable de la nación, y subrayó que se reforzarán las políticas destinadas a proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en coordinación con Laos y Camboya./.



