Política

Vietnam y Eslovaquia impulsan una nueva etapa en su cooperación bilateral

Vietnam y Eslovaquia elevaron sus relaciones a Asociación Estratégica durante la visita del premier  Robert Fico

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico (Fuente:VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, reafirmó hoy la alta prioridad que su país concede a las relaciones con Eslovaquia, al considerarla un socio tradicional clave en Europa Central y Oriental.

Al recibir al primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el marco de su visita oficial a Vietnam, To Lam le dio una cálida bienvenida y calificó el viaje como un hito significativo que refleja el aprecio de Eslovaquia por la amistad tradicional entre ambos países, al tiempo que contribuye a impulsar los vínculos bilaterales hacia una nueva etapa más sustantiva y estable.

El dirigente vietnamita reiteró el reconocimiento y agradecimiento de Vietnam por el respaldo del pueblo eslovaco en la causa de construcción y desarrollo nacional, y destacó los logros alcanzados por Eslovaquia bajo el liderazgo de Robert Fico, especialmente en su proceso de integración europea.

Asimismo, valoró positivamente los resultados de las conversaciones entre los jefes de Gobierno de ambos países, en particular la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, reflejo de un elevado grado de confianza política.

Por su parte, Robert Fico expresó su satisfacción por regresar a Vietnam, agradeció la cálida acogida recibida y manifestó su afecto por el país y el pueblo vietnamitas, además de elogiar los avances socioeconómicos y la política exterior de Hanoi.

El primer ministro eslovaco subrayó que Vietnam es el socio más importante de su país en el Sudeste Asiático y uno de los principales en Asia, y afirmó que los resultados de la visita -especialmente la elevación de los vínculos a Asociación Estratégica y la firma de diversos acuerdos- abrirán nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron continuar implementando de manera efectiva los acuerdos alcanzados y ampliar la colaboración en áreas como economía, comercio, inversión, defensa y seguridad, energías renovables, industria, agricultura de alta tecnología, turismo e inteligencia artificial.

To Lam propuso intensificar el intercambio de delegaciones y promover una cooperación más sustantiva, con énfasis en comercio, economía e inversión como pilares fundamentales, así como desarrollar proyectos emblemáticos en sectores como industria, energía, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad. También abogó por fortalecer la cooperación a nivel local y aprovechar la posición estratégica de ambos países como puertas de entrada a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico (Fuente:VNA)

Ambas partes intercambiaron además opiniones sobre temas regionales e internacionales de interés común, y coincidieron en la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como de resolver las controversias por medios pacíficos mediante el diálogo y la cooperación.

Los dos dirigentes destacaron igualmente el papel fundamental de los intercambios entre pueblos como base para consolidar la amistad tradicional y la cooperación integral entre Vietnam y Eslovaquia.

En esta ocasión, Robert Fico transmitió la invitación del presidente de Eslovaquia para que To Lam realice una visita oficial al país europeo. El líder vietnamita agradeció y aceptó la invitación, indicando que el viaje se concretará en un momento oportuno./.

VNA
#To Lam #Robert Fico #Eslovaquia
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