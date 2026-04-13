Máximo dirigente de Vietnam recibe al director de la Guardia Nacional de Rusia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo este lunes un encuentro con el director de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, Viktor Zolotov, en el marco de su visita de trabajo al país indochino.

Durante la reunión, el dirigente vietnamita reafirmó la alta prioridad que su país otorga a la tradicional amistad y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia, y destacó la continuidad de los intercambios a distintos niveles como motor de una cooperación cada vez más efectiva. Asimismo, valoró los avances concretos derivados de la implementación de acuerdos de alto nivel entre ambas partes.

En un contexto internacional marcado por rápidos y complejos cambios, To Lam abogó por intensificar los contactos, el intercambio de información y la cooperación práctica, con vistas a fortalecer la capacidad de cada país en materia de desarrollo y seguridad, así como contribuir a la paz y la estabilidad regional y global. También reiteró la disposición de Vietnam a ampliar la colaboración en áreas con potencial y ventajas compartidas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibe al director de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia, Viktor Zolotov (Fuente: VNA)

Por su parte, Viktor Zolotov transmitió los saludos del presidente ruso, Vladimir Putin, y felicitó a Vietnam por los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido y de las recientes elecciones legislativas, al tiempo que expresó su confianza en el continuo progreso del país.

Ambas partes coincidieron en que la cooperación bilateral avanza de manera sustantiva en diversos ámbitos, con la seguridad como uno de sus pilares centrales. En particular, destacaron los resultados de la colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la Guardia Nacional rusa, incluida la implementación del acuerdo firmado en agosto de 2022.

En este contexto, acordaron impulsar la cooperación en áreas como la formación, el intercambio de experiencias, el mantenimiento del orden público, la lucha contra el terrorismo y la protección de infraestructuras estratégicas. La firma del Programa de Acción Conjunto para el período 2026–2028 fue valorada como un marco jurídico clave para profundizar estos vínculos en los próximos años.

En la ocasión, To Lam trasladó también sus saludos al presidente Vladimir Putin./.