Política

Le Duc Thai, designado secretario del Comité del Partido de provincia de Thanh Hoa

El Buró Político del PCV designó a Le Duc Thai como secretario del Comité del Partido en Thanh Hoa para 2025-2030.

El jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Duy Ngoc, (derecha) presenta la Decisión y felicita al coronel general Le Duc Thai, secretario del Comité del Partido de Thanh Hoa para el período 2025-2030. (Foto: VNA)
El jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Duy Ngoc, (derecha) presenta la Decisión y felicita al coronel general Le Duc Thai, secretario del Comité del Partido de Thanh Hoa para el período 2025-2030. (Foto: VNA)

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) designó hoy al coronel general Le Duc Thai, viceministro de Defensa, como secretario del Comité del Partido de la provincia central de Thanh Hoa para el mandato 2025-2030.

La decisión fue anunciada durante una conferencia sobre trabajo de personal, en la que el subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, Hoang Trung Dung, informó sobre el traslado, asignación y designación de Le Duc Thai. En este contexto, el dirigente dejará de formar parte de la Comisión Militar Central para asumir su nuevo cargo en la provincia.

En su intervención, el jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Duy Ngoc, explicó que, tras una evaluación integral de las cualidades políticas, capacidades, nivel profesional y prestigio del cuadro, el Buró Político presentó a la Asamblea Nacional de la XV legislatura a Nguyen Doan Anh, miembro del Comité Central del Partido y hasta ahora secretario del Comité del Partido de Thanh Hoa, como candidato al cargo de vicepresidente de la Legislatura.

Con el objetivo de garantizar el liderazgo directo, integral y continuo del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado del PCV sobre la localidad, el Buró Político acordó, tras un proceso de deliberación exhaustivo, trasladar y designar a Le Duc Thai como secretario del Comité del Partido de Thanh Hoa para el mandato 2025-2030.

Nguyen Duy Ngoc expresó su confianza en que el nuevo secretario se adaptará rápidamente a la situación local, pondrá en valor su experiencia y capacidades, y, junto con el liderazgo provincial, cumplirá con éxito las tareas asignadas.

Al asumir el cargo, Le Duc Thai se comprometió a trabajar con determinación, fortalecer la unidad y aprovechar las oportunidades para cumplir eficazmente la Resolución del XX Congreso del Partido de la provincia de Thanh Hoa (mandato 2025-2030), contribuyendo así a la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Nacido en 1967 en la provincia de Quang Ninh, Le Duc Thai cuenta con formación universitaria en el ámbito militar y un nivel superior de teoría política. Es miembro del Comité Central del Partido del XIV mandato, viceministro de Defensa, diputado de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y jefe de la delegación parlamentaria de Thanh Hoa./.

VNA
#Thanh Hoa #Le Duc Thai #Nguyen Duy Ngoc #PCV
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