Máximo dirigente entrega decisión del Buró Político sobre Comité del Partido del Parlamento para 2025-2030

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, entregó las decisiones del Buró Político sobre la designación de los miembros del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y otros asuntos de personal durante una conferencia celebrada hoy en esta capital.



En el evento, Nguyen Huu Dong, miembro del Comité Central del PCV, jefe de la Comisión de Asuntos de los Diputados de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, anunció la decisión del Buró Político de designar a 38 integrantes del Comité del Partido de la Asamblea Nacional para el período 2025-2030, de los cuales 20 formarán parte de su Buró Ejecutivo.



El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, fue designado como secretario del Comité del Partido del Parlamento para el período 2025-2030, mientras que el miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, asumirá como subsecretario permanente, y Phung Khanh Tai como subsecretario a tiempo completo. El Comité del Partido de la Asamblea Nacional para el período 2025-2030 contará con siete miembros permanentes.



En su intervención, el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, subrayó la importancia de consolidar el personal del Comité del Partido de la Asamblea Nacional con el fin de reforzar el liderazgo directo e integral del Partido sobre el poder legislativo y garantizar el cumplimiento eficaz de sus tres funciones principales: legislar, supervisar de forma suprema y decidir sobre los asuntos más relevantes del país.



Asimismo, destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido ha fijado objetivos estratégicos y orientaciones de desarrollo, en los que la mejora institucional se identifica como una prioridad clave y un avance fundamental. La calidad del trabajo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional incidirá directamente en la calidad del sistema institucional y, por ende, en el rumbo de desarrollo del país, afirmó el máximo dirigente.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en el evento. (Fuente: VNA)





En este sentido, recalcó que este Comité debe actuar como núcleo de liderazgo y eje de unidad en toda la organización; desempeñarse con proactividad, firmeza y madurez política; y estar dispuesto a pensar en grande, actuar con determinación y asumir responsabilidades por el bien común, junto con todo el sistema político, para materializar con rapidez la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido en resultados concretos, sustantivos y medibles.



El máximo dirigente llamó a construir una organización partidista sólida y transparente dentro de la Asamblea Nacional, integrada por miembros con firmeza política, ética y capacidad de liderazgo ejemplares. También subrayó la necesidad de prevenir y combatir la corrupción, el despilfarro y los intereses particulares, colocando siempre por encima los intereses de la nación y del pueblo.



Asimismo, instó al Comité del Partido de la Asamblea Nacional a elevar la eficacia de su liderazgo, eliminar los cuellos de botella institucionales, promover políticas orientadas al desarrollo y garantizar que el principio de que “el pueblo es la raíz” se refleje en todas las actividades. En ese sentido, pidió a los diputados mantenerse cercanos a la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y convertir sus aspiraciones en acciones legislativas y de supervisión.



El líder del Partido y del Estado también abogó por renovar los métodos de liderazgo, transitando de enfoques centrados en los procesos hacia enfoques orientados a resultados, al tiempo que se refuerzan la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de la transformación digital y de tecnologías avanzadas en la actividad parlamentaria.



En nombre de los dirigentes recién designados, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, se comprometió a trabajar junto con el Comité del Partido de la Asamblea Nacional, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional y los órganos competentes para fortalecer la unidad, superar los desafíos, elevar la eficacia operativa y cumplir con todas las tareas asignadas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)





El dirigente parlamentario subrayó además la necesidad de profundizar las reformas, especialmente mediante un cambio en la mentalidad legislativa: pasar de un enfoque centrado en la gestión a uno orientado al desarrollo; transformar la supervisión, de la detección de problemas a la promoción del cumplimiento; y renovar la formulación de políticas, pasando de una visión de corto plazo a una de largo plazo, de una actitud pasiva a una proactiva y de enfoques fragmentados a un enfoque integral.



Asimismo, destacó la importancia de impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial para mejorar aún más la calidad y eficacia del funcionamiento de la Asamblea Nacional y sus órganos.



Finalmente, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y con una coordinación estrecha en todo el sistema político, el Comité del Partido de la Asamblea Nacional para el período 2025-2030 cumplirá con éxito sus funciones y contribuirá a la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.