Política

Buró Político anuncia nuevos nombramientos en órganos clave del Partido Comunista de Vietnam

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) anunció hoy decisiones sobre el trabajo de personal en una conferencia celebrada en Hanoi.

Đặng Thu Trang
El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, entrega las decisiones. (Foto: VNA)
El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, entrega las decisiones. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) anunció hoy decisiones sobre el trabajo de personal en una conferencia celebrada en Hanoi.

El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, presidió el acto y entregó las decisiones.

En el primer período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Organización, fue elegido primer ministro. Asimismo, el órgano legislativo aprobó el nombramiento de Pham Gia Tuc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Oficina, como viceprimer ministro permanente para el mandato 2026–2031.

Según las decisiones, el Buró Político decidió nombrar a Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político y secretario del Comité partidista de Hanoi, como jefe de la Comisión de Organización, tras su incorporación al Secretariado del XIV mandato.

Asimismo, fue designado para asumir varias responsabilidades clave en órganos directivos relacionados con la protección política interna, la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos, así como el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

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El Comité partidista de Hanoi felicita a Nguyen Duy Ngoc por su nombramiento. (Foto: VNA)

Por su parte, Nguyen Hai Ninh, miembro del Comité Central del Partido, fue nombrado jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, en sustitución de Pham Gia Tuc.

Durante su intervención, To Lam destacó que ambos dirigentes poseen sólida firmeza política, alta ética y amplia experiencia práctica, habiendo desempeñado diversos cargos importantes tanto a nivel central como local. Subrayó que estos nombramientos responden a las exigencias del nuevo período de desarrollo del país.

El líder instó a los nuevos titulares a asumir de inmediato sus funciones y a garantizar la eficiencia en el cumplimiento de las tareas asignadas, en particular en el fortalecimiento del trabajo organizativo del Partido y la mejora de la calidad del asesoramiento estratégico.

También enfatizó la necesidad de implementar eficazmente la Resolución del XIV Congreso del Partido, impulsar la transformación digital, modernizar los métodos de trabajo y reforzar la coordinación entre los organismos del sistema político.

Ambos organismos deben reforzar la coordinación entre sí y con otros ministerios, organismos y localidades; garantizar que la dirección del Comité Central se implemente de manera fluida, coordinada y eficaz; impulsar la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología en todas sus actividades, mejorando la calidad del asesoramiento y la organización con mayor rapidez, precisión y eficacia, instruyó.

Según To Lam, la Comisión de Organización del Comité Central debe acelerar la construcción de sistemas de datos sobre la estructura organizativa y el personal, mientras que la Oficina del Comité Central debe mejorar la capacidad de análisis, previsión y apoyo a las actividades de dirección.

Expresó su confianza en que, en sus nuevos cargos, ambos dirigentes mantendrán su integridad, seguirán aprendiendo, se atreverán a pensar, actuar y asumir responsabilidades, y junto con sus equipos cumplirán con excelencia las tareas asignadas.

En nombre de los funcionarios nombrados, Duy Ngoc expresó su compromiso de cumplir con responsabilidad las tareas asignadas y de trabajar junto con los colectivos de ambas instituciones para contribuir al fortalecimiento del Partido y al desarrollo sostenible del país en la nueva etapa./.

Đặng Thu Trang
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