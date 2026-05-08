Política

Presidente del Parlamento pide elevar calidad y eficiencia de actividades judiciales de tribunales

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió hoy elevar la calidad y eficiencia de las actividades judiciales de los tribunales de todos los niveles, durante una reunión de trabajo en Hanoi con el Comité partidista del Tribunal Popular Supremo (TPS).

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la reunión. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió hoy elevar la calidad y eficiencia de las actividades judiciales de los tribunales de todos los niveles, durante una reunión de trabajo en Hanoi con el Comité partidista del Tribunal Popular Supremo (TPS).

Thanh Man, miembro del Buró Político, secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional y jefe de la Delegación de Inspección y Supervisión No. 11 del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunsita, presidió esta sesión de trabajo con la militancia del TPS.

En la conferencia, la delegación de inspección destacó que el Tribunal Popular Supremo ha implementado de manera seria y sincronizada las resoluciones del Partido, especialmente en la reorganización del aparato judicial, reduciendo la estructura de cuatro niveles a tres, reorganizando 693 tribunales distritales en 355 tribunales regionales y fusionando 63 tribunales provinciales en 34 unidades.

Asimismo, valoró positivamente los avances en perfeccionamiento institucional, construcción legislativa y transformación digital, incluido el desarrollo de tribunales electrónicos, sistemas de datos y procedimientos judiciales en entornos digitales.

Tran Thanh Man subrayó que los tribunales desempeñan un papel clave para garantizar la justicia, la transparencia y la confianza social, factores esenciales para promover el desarrollo económico sostenible.

El dirigente instó al sector judicial a continuar implementando eficazmente las políticas del Partido sobre reforma judicial y construcción del Estado de derecho socialista, así como mejorar la calidad de los juicios, reducir el tiempo de resolución de casos y aumentar la satisfacción ciudadana.

También pidió vincular la transformación digital directamente con las actividades judiciales para incrementar la transparencia y la eficiencia, además de fortalecer la evaluación de funcionarios según resultados concretos y ampliar la cooperación internacional en materia judicial.

Por su parte, el presidente del Tribunal Popular Supremo, Nguyen Van Quang, afirmó que el sector continuará aplicando las resoluciones y directrices del Partido para mejorar la calidad de las actividades judiciales, proteger la justicia y contribuir al desarrollo nacional./.

VNA
#Asamblea Nacional #Tran Thanh Man #Tribunal Popular Supremo
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