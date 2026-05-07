Mumbai, India (VNA)- Tras concluir con éxito las actividades en el marco de su visita de Estado a la India del 5 al 7 de mayo, el secretrio general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, partió del Aeropuerto Internacional de Mumbai para realizar una visita de Estado a la Sri Lanka los días 7 y 8 del presente mes.

​En el marco de su visita en India, T0 Lam sostuvo conversaciones con el primer ministro Narendra Modi; presenció la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación y participó en encuentros con la prensa; se reunió con la presidenta de la India, Droupadi Murmu; recibió al Asesor de Seguridad Nacional de la India y al Presidente de la Asociación de Amistad India-Vietnam, además de pronunciar un discurso de política en el Consejo Indio de Asuntos Mundiales y asistir al Foro de Innovación Vietnam–India.

En esta ocasión, el dirigente vietnamita depositó ofrendas florales en el memorial de Mahatma Gandhi y ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh; y sostuvo encuentros con funcionarios de la Embajada y con la comunidad de connacionales residentes en este país.

Máximo dirigente de Vietnam concluye su exitosa visita a India (Foto: VNA)

El máximo dirigente vietnamita recorrió Mumbai, donde se reunió con las autoridades del estado de Maharashtra, y representantes de varios conglomerados y empresas indias. También intervino en el Foro Empresarial Vietnam–India y participó en la ceremonia de toque de campana en la Bolsa Nacional de Valores de la India.

Durante las reuniones, ambas partes expresaron su satisfacción por los notables avances alcanzados en numerosos ámbitos tras diez años del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral. La confianza política continúa fortaleciéndose; la cooperación en defensa y seguridad se ha consolidado como un pilar estratégico; la cooperación económica, comercial y de inversión sigue expandiéndose, con un comercio bilateral que superó los 16,4 mil millones de dólares en 2025.

Mientras tanto, los intercambios culturales y los vínculos entre los pueblos siguen siendo un punto destacado, con un número creciente de turistas de ambos países eligiendo al otro como destino.

Ambas partes acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, bajo el espíritu de “compartir visión, convergencia estratégica y cooperación sustancial”, abriendo así una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Con el fin de concretar esta asociación, las dos partes intercambiaron opiniones de manera franca y alcanzaron consensos sobre orientaciones estratégicas destinadas a profundizar aún más la cooperación bilateral.

En materia de cooperación económica, comercial y de inversión, coincidieron en impulsar avances significativos y reforzar la complementariedad mutua bajo el principio de beneficio compartido y resultados favorables para ambas partes, especialmente mediante el fortalecimiento de los vínculos en las cadenas de suministro y de valor globales.

Asimismo, fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030 de manera equilibrada y sostenible, además de eliminar barreras comerciales para facilitar el acceso de los productos de cada país al mercado del otro.

Acordaron considerar la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores de la nueva etapa de desarrollo de las relaciones bilaterales; ampliar y promover la cooperación en sectores tecnológicos clave como semiconductores, inteligencia artificial (IA), tecnología de la información, 6G, salud, explotación y procesamiento de minerales esenciales y energía nuclear con fines pacíficos.

También impulsarán la creación de un ecosistema de cooperación entre empresas tecnológicas de ambos países, orientado a establecer entidades mixtas, centros de investigación y desarrollo y centros comunes de innovación.

En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes reafirmaron su compromiso de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos liderados por la agrupación.

También destacaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad, así como garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación marítima y aérea; y resolver las disputas por medios pacíficos conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

En esta ocasión, To Lam y el primer ministro Narendra Modi presenciaron la firma e intercambio de numerosos acuerdos de cooperación en áreas como ciencia y tecnología, minerales esenciales, salud, turismo y cultura, finanzas, ciberseguridad, cooperación local y auditoría.

Ambas partes acordaron instruir a sus ministerios y organismos competentes para implementar de manera efectiva y rápida los acuerdos alcanzados, impulsando así las relaciones Vietnam–India hacia una nueva etapa de desarrollo./.

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