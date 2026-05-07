Política

Vietnam y JICA fortalecen cooperación en capacitación

El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reunió hoy con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam para debatir las directrices destinadas a promover la cooperación en el desarrollo de los recursos humanos en materia de liderazgo y gestión en el país indochino, con el fin de satisfacer las demandas de la nueva era del desarrollo.

El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reúne con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam. (Foto: VNA)
El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reúne con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, se reunió hoy con Kobayashi Yosuke, representante jefe de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Vietnam para debatir las directrices destinadas a promover la cooperación en el desarrollo de los recursos humanos en materia de liderazgo y gestión en el país indochino, con el fin de satisfacer las demandas de la nueva era del desarrollo.

En sus palabras, Doan Minh Huan enfatizó que Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo con exigencias muy altas en cuanto a la calidad de sus recursos humanos, especialmente en lo que respecta a líderes y gerentes de nivel estratégico.

Por lo cual, expresó su confianza en que las dos partes continúen profundizando y renovando su cooperación en materia de programas de formación.

El funcionario hizo hincapié en que orientar y diseñar futuros programas de cooperación es un paso práctico para concretar los compromisos políticos, así como los acuerdos clave de colaboración pactados durante la reciente visita oficial de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam.

La Academia espera que JICA colabore en el diseño de cursos de formación especializada adicionales, específicamente para líderes locales, comentó.

Los programas de desarrollo de recursos humanos deben ajustarse estrictamente a las áreas prioritarias y a las cuestiones prácticas abordadas por los líderes de ambos países, sobre todo la innovación, la gobernanza urbana, la gestión en el contexto de la transformación digital, la transición verde y la adaptación al cambio climático, y la aplicación de la inteligencia artificial, detalló.

Para satisfacer las demandas prácticas, también sugirió una reforma profunda del modelo de formación hacia la "cocreación de conocimiento", combinando el aprendizaje teórico con el envío de personal para realizar investigaciones y adquirir experiencia práctica en empresas japonesas.

A través de este enfoque, los gerentes locales comprenderán el modelo de ecosistema de inversión extranjera directa de nueva generación, elevando la capacidad de conexión empresarial internacional y gestión en cada localidad, precisó.

A la vez, Kobayashi Yosuke afirmó que su entidad está dispuesta a coordinar y compartir experiencias de Japón en el proceso de desarrollo y JICA también se compromete a apoyar el fortalecimiento de la conectividad entre empresas niponas y gerentes locales vietnamitas./.

VNA
#Vietnam Japón #JICA
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, el secretario general del Partido Comunista de la India (PCI), Doraisamy Raja, y otros funcionarios en la reunión celebrada en Nueva Delhi el 7 de mayo. (Foto: nhandan.vn)

Vietnam refuerza los vínculos con partidos comunistas de la India

El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Thanh Nghi, sostuvo este jueves reuniones de alto nivel en Nueva Delhi con dirigentes del Partido Comunista de la India (PCI) y del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M), en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Vietnam e India.

Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

Victoria de Dien Bien Phu se erige como símbolo perdurable de la fortaleza nacional

La Victoria de Dien Bien Phu sigue siendo un hito brillante en la lucha contra el colonialismo por la independencia y la libertad nacionales en el siglo XX. Como una de las batallas estratégicas más decisivas en la historia de Vietnam, reunió toda la fuerza de la nación y el espíritu de la época, convirtiéndose en una epopeya imperecedera que continúa inspirando a las futuras generaciones en la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.