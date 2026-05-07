Académico indio: visita del máximo dirigente vietnamita refleja impulso positivo a nexos bilaterales

Nueva Delhi (VNA)- La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la India, revista una importancia especial al tratarse del primer viaje oficial que realiza desde que asumió sus nuevas responsabilidades de liderazgo.



Así lo observó el doctor Rajiv Ranjan, de la Universidad de Delhi, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre el significado de la visita y las perspectivas de las relaciones bilaterales. A su juicio, ello refleja el impulso positivo y la creciente profundización de las relaciones entre Vietnam y la India.



El académico señaló que esta visita no solo contribuye a fortalecer los vínculos bilaterales, sino que también tiene un significado más amplio en la promoción de un orden mundial multipolar y multilateral, así como de una Asia más equilibrada e inclusiva.



Rajiv Ranjan valoró además el hecho de que los dirigentes de ambos países hayan reafirmado el papel de Vietnam en la región del Indo-Pacífico, especialmente en la promoción de una visión regional libre, abierta e inclusiva.



Según explicó, esto demuestra que Vietnam ocupa una posición cada vez más importante dentro de la política exterior y la estrategia regional de la India.



Al referirse a los resultados concretos de la visita, el especialista destacó la firma de 13 memorandos de entendimiento en diversos ámbitos, desde salud y educación hasta otras áreas de cooperación, lo que evidencia que la India considera a Vietnam un socio estratégico y de confianza.



De acuerdo con Rajiv Ranjan, las relaciones entre Vietnam y la India también se sustentan en antiguos vínculos históricos. Indicó que ambos países comparten profundas conexiones culturales y espirituales, en las que el budismo desempeña un papel fundamental como puente entre sus pueblos.



En este contexto, afirmó que las dos naciones están transformando esta base de conexión en una asociación estratégica más concreta y eficaz.



El académico manifestó su confianza en que la visita de To Lam es una forma de afianzar la cooperación en áreas estratégicas como la seguridad energética, en un contexto regional e internacional marcado por múltiples desafíos, incluidos los efectos de la crisis en Medio Oriente.



Asimismo, consideró que para materializar eficazmente los resultados alcanzados, ambos países deben continuar promoviendo los intercambios entre pueblos, fortalecer la cooperación académica y ampliar la conectividad entre instituciones de investigación y educación.



El doctor Rajiv Ranjan expresó su confianza de que las relaciones entre Vietnam y la India continuarán desarrollándose con fuerza y se convertirán en uno de los pilares importantes de Asia y de la región del Indo-Pacífico./.

VNA