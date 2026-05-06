Política

Líderes de Vietnam e India presencian firma de acuerdos de cooperación bilateral

Vietnam e India firman acuerdos en tecnología, pagos digitales, cultura, educación y comercio para reforzar su Asociación Estratégica Integral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro indio, Narendra Modi, presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro indio, Narendra Modi, presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, presidieron hoy la ceremonia de firma de diversos acuerdos de cooperación entre ministerios, agencias, localidades y organizaciones de ambos países.

Los documentos suscritos abarcan múltiples ámbitos, incluidos tecnología digital, productos farmacéuticos, cultura, turismo, auditoría, pagos digitales, educación y cooperación descentralizada. Entre ellos destacan los memorandos sobre colaboración en tecnología digital y gestión farmacéutica, la interconexión de sistemas de pago minorista mediante códigos QR, así como el establecimiento de vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y Mumbai.

Asimismo, ambas partes impulsaron la cooperación académica y de investigación mediante programas de estudios sobre la India y el proyecto Gyan Bharatam.

De igual forma, se amplía la colaboración en sectores emergentes como tierras raras, innovación y tecnología, lo que refleja el fortalecimiento de los lazos estratégicos bilaterales.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro indio Narendra Modi, presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)

En los últimos años, las relaciones entre Vietnam y la India han mantenido un desarrollo estable y sostenido, con avances significativos desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2016. La cooperación económica y comercial ha registrado un crecimiento notable, con un intercambio bilateral de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares anuales, situando a la India entre los diez principales socios comerciales de Vietnam.

La inversión bilateral continúa expandiéndose con cerca de 500 proyectos, mientras persisten amplias oportunidades de cooperación, especialmente en áreas como ciencia y tecnología, transformación digital, inteligencia artificial, energías limpias y datos satelitales. En paralelo, los intercambios culturales y entre pueblos siguen consolidándose con dinamismo./.​

VNA
#To Lam #Narendra Modi #India
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