Política

Opinión pública india valora la visita del máximo dirigente de Vietnam

Desde el primer día de la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, las autoridades y los medios de comunicación anfitriones destacaron que este acontecimiento tiene lugar cuando ambos países conmemoran el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con representantes de la comunidad connacionales en India. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con representantes de la comunidad connacionales en India. (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- Desde el primer día de la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, las autoridades y los medios de comunicación anfitriones destacaron que este acontecimiento tiene lugar cuando ambos países conmemoran el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, la visita generaría “un nuevo impulso para la sólida relación bilateral” y abriría nuevas direcciones de cooperación.

La cancillería subrayó que India y Vietnam comparten lazos históricos que han sido fortalecidos y desarrollados de manera continua a lo largo de los años sobre la base de una alta confianza política y la convergencia de intereses estratégicos. Esta visita reviste un significado especial al celebrarse en el contexto del “décimo aniversario de la elevación de las relaciones a Asociación Estratégica Integral”, estatus establecido durante la visita del primer ministro Modi a Vietnam en 2016.

Además de Nueva Delhi, el programa en la ciudad de Mumbai es considerado por los medios indios como un punto destacado en el ámbito económico. Allí, el secretario general y presidente To Lam tenía previsto visitar la Bolsa Nacional de Valores de la India, reunirse con el gobernador del estado de Maharashtra, así como participar en un foro empresarial destinado a promover la cooperación comercial y de inversión entre las comunidades empresariales de ambos países.

Diversas agencias de noticias indias señalan que Vietnam es actualmente uno de los socios más importantes de la India en el Sudeste Asiático, especialmente en el contexto de los intereses estratégicos compartidos en la región del Indo-Pacífico.

Entre los ámbitos de cooperación prioritarios figuran la defensa y la seguridad, el comercio, la inversión, la transformación digital, la alta tecnología, la conectividad de las cadenas de suministro y la cooperación marítima.

Observadores indios también apuntan que la visita tiene lugar en un momento en que las relaciones bilaterales cuentan con bases favorables para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo.

Según la valoración de la prensa india, esta visita no solo tiene significado político y diplomático, sino que también se espera que amplíe la cooperación sustantiva en múltiples áreas nuevas, contribuyendo así a reforzar el papel de Vietnam como un socio clave de la India en el Sudeste Asiático y la región del Indo-Pacífico./.

VNA
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