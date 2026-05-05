Máximo dirigente vietnamita se reúne con la comunidad connacional en la India

Nueva Delhi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad connacional en la India, poco después de su llegada a Nueva Delhi para iniciar una visita de Estado al país del sur de Asia.

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En la cita, el máximo dirigente elogió a la Embajada de Vietnam, a las agencias representativas y a la comunidad vietnamita en la India por su estrecha coordinación en la preparación de la visita, calificándola de exhaustiva, cuidadosa y práctica, reflejo de un alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y dedicación en la labor exterior del Partido y del Estado.

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Expresó su satisfacción al constatar que la comunidad vietnamita en la India es cada vez más madura, cohesionada e integrada, y que realiza aportes concretos a la amistad y cooperación entre ambos países.

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Resaltó el potencial de los intelectuales, estudiantes y de los monjes y monjas budistas vietnamitas que estudian en instituciones budistas de la India, señalando que constituyen un valioso recurso humano con acceso a conocimientos avanzados y áreas de especialización en las que la India posee fortalezas destacadas.

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Al compartir información actualizada sobre la situación interna, el líder afirmó que el Partido, el Estado, los ministerios, sectores y localidades están implementando medidas coordinadas para alcanzar tres objetivos clave: mantener la estabilidad política, impulsar el desarrollo socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la población.

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Añadió que Vietnam continuará fortaleciendo sus instituciones, renovando su modelo de crecimiento y situando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en el centro del desarrollo, aprovechando al máximo el capital humano y construyendo una economía independiente y autosuficiente, estrechamente vinculada a una integración internacional amplia y efectiva.

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El dirigente reiteró que Vietnam seguirá promoviendo una política exterior coherente basada en la independencia, la autosuficiencia, el multilateralismo y la diversificación de las relaciones, junto con una integración internacional profunda e integral, consolidándose como un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.

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En cuanto a la cooperación entre Vietnam e India, To Lam subrayó que su visita contempla una serie de actividades sustantivas y prácticas destinadas a fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación y generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.

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Señaló que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación en múltiples ámbitos, respaldado por similitudes culturales que constituyen una base sólida para promover los intercambios entre sus pueblos y fortalecer el entendimiento mutuo.

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El máximo dirigente reafirmó que el Partido y el Estado conceden siempre gran importancia a las comunidades vietnamitas en el extranjero, considerándolas una parte inseparable de la nación y un recurso clave para el desarrollo nacional.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, junto con funcionarios, personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en India, en una foto de grupo. (Foto: VNA)

Expresó su satisfacción por la creciente madurez, unidad e integración exitosa de la comunidad vietnamita en la India, reconociendo sus valiosas contribuciones a las relaciones bilaterales. Alentó a la comunidad a mantenerse unida, conservar vínculos estrechos con la patria y seguir aportando a la amistad duradera y al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y la India.

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Asimismo, instó a los intelectuales y estudiantes vietnamitas en la India a continuar esforzándose en sus estudios e investigaciones, a conectarse activamente con instituciones nacionales, participar en redes de conocimiento y transferencia tecnológica, y proponer iniciativas que contribuyan al desarrollo del país.

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Para la comunidad empresarial y los trabajadores, el líder del Partido y del Estado subrayó la importancia de fomentar el dinamismo y la creatividad, aprovechar las oportunidades de cooperación económica y contribuir a la conectividad de los mercados, el comercio, la inversión y las cadenas de suministro.

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Al destacar el papel de cada individuo, describió a los ciudadanos vietnamitas en la India como “embajadores del pueblo” que contribuyen a promover la imagen de Vietnam y su gente, preservar la identidad cultural nacional, mantener el idioma vietnamita e inculcar el apego a la patria en las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, alentó una integración activa en la sociedad de acogida, respetando las leyes y tradiciones culturales locales.

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Añadió que las familias vietnamita-indias deben seguir actuando como “puentes” para fomentar el intercambio cultural y fortalecer los lazos sostenibles entre ambas naciones. Asimismo, instó a las asociaciones y organizaciones comunitarias a consolidar su estructura, mejorar la conectividad y construir una comunidad cada vez más cohesionada y orientada hacia la patria.

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También pidió a la Embajada y a las agencias representativas de Vietnam en la India que mantengan la unidad, el sentido de responsabilidad y la creatividad en la implementación de la política exterior del Partido, profundicen aún más las relaciones bilaterales y refuercen el apoyo a la comunidad vietnamita en el país anfitrión.

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Por su parte, el embajador de Vietnam en este país, Nguyen Thanh Hai, destacó que la comunidad vietnamita en la India se mantiene unida y se ha integrado plenamente en la sociedad local, al tiempo que preserva el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional. Asimismo, ha conservado estrechos vínculos con la patria, apoyado a sus compatriotas en momentos de desastres naturales y dificultades, y contribuido a promover la imagen de Vietnam en el exterior.

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El embajador señaló que los vietnamitas residentes en la India siguen de cerca la situación de su país y se sienten orgullosos del creciente prestigio internacional de Vietnam. Expresó su confianza en que la visita del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, marcará una nueva etapa en el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-India, profundizando y consolidando los lazos bilaterales./.