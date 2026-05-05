Dirigente partidista reafirma la continua institucionalización de las resoluciones del Partido

Da Nang (VNA) – El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, afirmó hoy que el Partido y el Estado seguirán institucionalizando de manera oportuna las principales resoluciones del Partido, traduciéndolas en leyes, mecanismos y políticas concretas para su rápida implementación.

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​Tras reunirse con votantes en los distritos de Hoa Khanh, Lien Chieu y Hai Van, en la ciudad de Da Nang, luego del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, Tran Cam Tu señaló que esta seguirá siendo una tarea clave en el próximo período, especialmente en áreas como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y el perfeccionamiento del modelo de administración local de dos niveles.

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El dirigente partidista destacó que muchas de las opiniones de los votantes fueron prácticas y estrechamente vinculadas a la realidad local y a la vida cotidiana. Indicó que los asuntos bajo la competencia de las autoridades municipales deben resolverse con prontitud, mientras que los temas de mayor alcance deben remitirse a los organismos centrales correspondientes para su evaluación.

Ocho votantes intervinieron en la reunión, centrando sus opiniones en la mejora de la organización y el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles. Propusieron aumentar el personal a nivel de comuna y barrio para reducir la presión en las zonas con mayor carga de trabajo.

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​Asimismo, pidieron un marco jurídico más coherente para la gestión de tierras, una asignación de personal acorde con los puestos, una mejor planificación de recursos humanos, procedimientos administrativos más ágiles en materia de tierras y un estudio exhaustivo sobre la ubicación de la terminal de pasajeros de la futura línea ferroviaria de alta velocidad.

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​Los votantes del distrito de Lien Chieu valoraron positivamente varias resoluciones recientes emitidas por el Buró Político y el Comité Central del Partido, entre ellas la Resolución n.º 57 sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; la Resolución n.º 59 sobre integración internacional; la Resolución n.º 66 sobre reforma legislativa y aplicación de la ley; y la Resolución n.º 68 sobre el desarrollo del sector privado.

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Señalaron que estas resoluciones reflejan una mentalidad renovada, una visión estratégica de largo plazo y una firme determinación de impulsar el desarrollo nacional.

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​No obstante, también observaron que su implementación en algunos lugares sigue siendo lenta y desigual. Mencionaron retrasos en la institucionalización, falta de claridad en la rendición de cuentas de los responsables y un sistema de seguimiento y evaluación que, en ciertos casos, aún no ha generado el impacto esperado.

Ngo Anh Van, votante del barrio An Hai, hace una pregunta en la reunión. (Foto: VNA)

​En respuesta a estas inquietudes, Tran Cam Tu afirmó que los dirigentes del Partido han identificado de manera constante la institucionalización como un paso decisivo para llevar a la práctica sus resoluciones.

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​Añadió que el Buró Político y la Secretaría continuarán instruyendo al Comité del Partido de la Asamblea Nacional, al Comité del Partido del Gobierno y a las agencias pertinentes para revisar y elaborar con urgencia programas destinados a enmendar, complementar y promulgar leyes, decretos, políticas y mecanismos inmediatamente después de la emisión de las resoluciones.

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​El principio rector será “tareas claras, organismos responsables definidos, plazos concretos y responsabilidades bien delimitadas”, con el objetivo de superar los retrasos en la materialización de las resoluciones del Partido.

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​En materia intersectorial e interregional, las autoridades centrales reforzarán los mecanismos de coordinación, especialmente en ámbitos como ciencia y tecnología, transformación digital, desarrollo del sector privado, educación, salud y energía. Cada tarea será asignada a un organismo principal para evitar duplicidades y la dilución de responsabilidades, garantizando así un servicio más oportuno y eficaz para ciudadanos y empresas.

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​Tran Cam Tu también subrayó la responsabilidad de los líderes de organismos y localidades. Las unidades con buen desempeño serán reconocidas, mientras que aquellas con retrasos o negligencias serán advertidas, evaluadas o sancionadas conforme a la normativa vigente.

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​Afirmó que los resultados de la implementación, la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas serán criterios clave para evaluar a los funcionarios, las organizaciones del Partido y los organismos públicos.

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​Para localidades dinámicas como Da Nang, Tran Cam Tu señaló que las autoridades centrales fomentan de manera constante la innovación, la iniciativa y la disposición a asumir responsabilidades en beneficio del interés común.

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​Asimismo, indicó que los modelos eficaces y las iniciativas creativas adaptadas a las condiciones reales serán considerados para su aplicación piloto, evaluación y eventual replicación a mayor escala./.​