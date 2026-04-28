Primer ministro de Vietnam dialoga con votantes de Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy un diálogo con votantes de la ciudad de Hai Phong tras el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.



El Primer Ministro informó que, en los primeros meses del año, la situación mundial continuó desarrollándose de manera rápida, compleja e impredecible, mientras que la economía de Vietnam tiene una gran apertura. Ante estos nuevos desafíos, el Partido y el Estado han dirigido la gestión de manera proactiva y flexible, manteniendo la estabilidad, el desarrollo y abordando eficazmente tanto las tareas inmediatas como las de largo plazo.



Subrayó que el Comité Central emitió la Resolución 18-KL/TW, que fija las directrices para el período 2026-2030 con el propósito de lograr un alto crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el desarrollo sostenible, así como garantizar el bienestar social, la defensa nacional y la seguridad.



Tras su elección y aprobación por parte de la Asamblea Nacional, dijo, el Gobierno comenzó inmediatamente a trabajar con una gran determinación política, garantizando la continuidad y estabilidad en la gestión y administración.



Detalló que el Gobierno está enfocándose en implementar rápidamente las resoluciones del XIV Congreso del Partido, las resoluciones del Buró Político y la Asamblea Nacional; resolviendo dificultades y obstáculos; promoviendo la reforma administrativa, reduciendo las condiciones comerciales y facilitando la vida de las personas y empresas; y revisando los proyectos pendientes para liberar recursos para el desarrollo.



Para las pequeñas empresas y las personas que enfrentan dificultades, el Gobierno ha propuesto con urgencia modificaciones a las leyes fiscales correspondientes, presentándolas a la Asamblea Nacional para su consideración en el primer período de sesiones.



La próxima semana se emitirá un decreto con directrices, que propone aumentar el umbral de impuestos sobre la renta de las empresas y personas de 500 millones de VND/año a mil millones de VND/año (19,23 – 38,46 mil dólares).



Además, añadió, el Gobierno está gestionando de manera flexible para garantizar la seguridad energética, especialmente en lo que respecta a la electricidad y los combustibles; ajustando el mercado, reduciendo las tasas de interés de depósitos y préstamos en un contexto económico mundial de fuertes fluctuaciones.



En cuanto a las tareas para el futuro, el Primer Ministro destacó el espíritu de “actuar con mayor determinación, renovar la mentalidad, enfocar con mayor claridad, tener mayor responsabilidad y lograr una mejor eficacia en la implementación”, con especial énfasis en el papel de los líderes.



El Gobierno se compromete a mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar el equilibrio en la economía; ejecutar de manera efectiva el plan de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos; fortalecer la disciplina fiscal, reducir los gastos innecesarios; impulsar la reforma administrativa, la digitalización y reducir de manera efectiva el tiempo y los costos para las personas y las empresas.



Al mismo tiempo, se trabajará en el desarrollo de infraestructuras modernas y coherentes, centrando los esfuerzos en proyectos estratégicos en transporte, puertos marítimos, aviación, energía; resolver proyectos pendientes; impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación y la implementación efectiva de la Resolución 57.



El Primer Ministro enfatizó que Hai Phong tiene una posición estratégica y pidió la ciudad seguir desarrollándose con mayor rapidez, solidez y sostenibilidad, consolidándose como el centro industrial, portuario, logístico y de servicios modernos, liderando en reforma administrativa, ciencia y tecnología, digitalización y capacitación de recursos humanos de alta calidad.



Subrayó que el Gobierno siempre está dispuesto a crear las condiciones necesarias para que Hai Phong aproveche al máximo su potencial y sus ventajas, implementando de manera efectiva los mecanismos y políticas ya establecidos.



Como responsable del Gobierno y representante de Hai Phong en la Asamblea Nacional, Minh Hung reafirmó su compromiso de acompañar al Partido, al gobierno y al pueblo de la ciudad en su proceso de desarrollo./.

VNA