Dirigente parlamentario insta a sindicatos a impulsar productividad e innovación

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy a una ceremonia en Hanoi para conmemorar el 140.º aniversario del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo) y homenajear a 101 destacados líderes sindicales de base por su desempeño en el diálogo y la negociación colectiva.



En su intervención, el dirigente parlamentario hizo un llamamiento a los sindicatos de todos los niveles para que asuman con firmeza sus responsabilidades, se centren en aumentar la productividad laboral y aspiren a un crecimiento de dos dígitos, al tiempo que impulsan la innovación, practican el ahorro, mejoran los métodos de trabajo y fortalecen la aplicación de la ciencia y tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial.



Afirmó que la clase trabajadora vietnamita ha reafirmado claramente su papel como fuerza fundamental a la vanguardia de la industrialización, la modernización y la integración internacional. La Confederación General del Trabajo de Vietnam destaca su papel como una amplia organización sociopolítica de la clase trabajadora y un apoyo confiable para los afiliados y los trabajadores, con actividades cada vez más prácticas y eficaces que contribuyen a proteger mejor sus derechos e intereses legítimos.



Los sindicatos coadyuvan activamente a la elaboración y mejora de políticas y leyes relacionadas con los trabajadores, al tiempo que fortalecen el diálogo y la negociación colectiva. Cada año se celebran decenas de miles de sesiones de diálogo, que resuelven con prontitud miles de peticiones de los trabajadores, y se firman numerosos convenios colectivos, lo que contribuye a mejorar las condiciones laborales y aumentar los ingresos y las prestaciones.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega certificados de reconocimiento a los destacados líderes sindicales de base. (Foto: VNA)



Thanh Man afirmó que el reconocimiento a 101 líderes sindicales de base demuestra el cumplimiento de las directrices del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sobre el diálogo regular, la negociación colectiva sustantiva y la protección de los derechos de los trabajadores.



De cara al futuro, exhortó a los sindicatos a implementar plenamente las resoluciones del Partido, el Frente de la Patria de Vietnam y la Confederación General del Trabajo de Vietnam. Abogó por conformar un contingente de dirigentes sindicales con temple político, responsabilidad y estrechos vínculos con los trabajadores, un profundo conocimiento del desarrollo empresarial y sólidas competencias profesionales, al tiempo que se renuevan los métodos de trabajo y se mejora la eficacia del diálogo y la negociación colectiva.



Además, instó a los sindicatos a participar en la elaboración y mejora de políticas y leyes relacionadas con los trabajadores, contribuir a la lucha contra la corrupción y el despilfarro, y ayudar a construir un sistema político sólido y transparente, en preparación para el XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam para el período 2026-2031.



Asimismo, urgió a los comités del Partido, los organismos estatales, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones pertinentes a continuar coordinándose y creando las condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de los sindicatos.



La ceremonia, aseveró, es una ocasión para reafirmar el valor perdurable del Día Internacional de los Trabajadores, reavivar el orgullo por las tradiciones revolucionarias de la clase trabajadora y los sindicatos, e impulsar la construcción de una clase trabajadora moderna y un sistema sindical fuerte, contribuyendo así al desarrollo nacional./.