Vietnam resalta ante la prensa griega los avances del Doi Moi tras cuatro décadas

Atenas (VNA) - La Embajada de Vietnam en Grecia organizó un encuentro con la prensa para presentar los logros alcanzados tras 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación), así como para actualizar los resultados de los principales acontecimientos políticos y las orientaciones de desarrollo y cooperación del país para el próximo periodo.



Al evento, celebrado el jueves, asistieron cerca de 40 representantes de destacados medios de comunicación griegos, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia y de socios locales.



En su intervención, la embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, subrayó que, tras superar grandes dificultades derivadas de las secuelas de la guerra, la crisis económica interna y el aislamiento, el país ha experimentado en cuatro décadas una transformación profunda, con avances significativos en todos los ámbitos.



De una economía marcada por la hiperinflación, Vietnam se ha convertido en una de las más dinámicas de la región, registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,02% en 2025. Actualmente, es un país de ingreso medio alto, con un ingreso per cápita de 5.026 dólares.



El país se ha consolidado además como exportador de productos clave como madera, componentes electrónicos, productos agrícolas -entre ellos pimienta, anacardo, café y arroz-, así como productos pesqueros, textiles y calzado.



Considerado uno de los países con mayor riqueza patrimonial de Asia, Vietnam ha sido reconocido como “Mejor destino de patrimonio del mundo” y recibe decenas de millones de turistas internacionales cada año, alcanzando un récord de 21,2 millones en 2025.



En materia de desarrollo humano, Vietnam cumplió con una década de antelación los Objetivos de Desarrollo del Milenio en reducción de la pobreza, combinando crecimiento económico con progreso social, mejora del bienestar y del nivel de vida, además de promover la igualdad de género.



En el ámbito de la política exterior, ha ampliado sus relaciones diplomáticas a 194 países y territorios, con 43 socios integrales o de nivel superior, y participa activamente en más de 70 organizaciones internacionales, incluidas misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Cabe destacar que, en enero de 2026, Vietnam y la Unión Europea elevaron sus relaciones a una asociación estratégica integral, lo que impulsa la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, así como la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA) y el avance en la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA), con el objetivo de atraer inversiones de alta calidad.



En el plano bilateral, los años 2025–2026 marcan el 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y Grecia, periodo en el que se intensifican las visitas de alto nivel y la cooperación empresarial, especialmente en los sectores de la madera y el trabajo. Asimismo, actividades culturales como el Día de Vietnam y la semana de cine vietnamita continúan promoviendo la imagen del país.



Durante la rueda de prensa, los representantes griegos expresaron su impresión por los logros alcanzados por la nación indochina y manifestaron interés en el entorno de inversión y en las perspectivas de cooperación bilateral a futuro./.

VNA