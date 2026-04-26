Política

Máximo dirigente rinde homenaje a líderes predecesores con motivo del 51.º aniversario de reunificación nacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, rindió homenaje a destacados dirigentes revolucionarios en el marco del 51.º aniversario de la reunificación nacional, recordando su legado en la independencia y desarrollo del país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, ofrece incienso en memoria del primer ministro Vo Van Kiet. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, ofrece incienso en memoria del primer ministro Vo Van Kiet. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – En ocasión del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, acompañado por una delegación del Comité Central del Partido, acudió hoy a rendir homenaje con ofrendas de incienso a dirigentes revolucionarios predecesores en sus residencias.

El máximo dirigente y su comitiva depositaron flores y ofrecieron incienso en memoria de los secretarios generales del PCV, Le Duan, y Nguyen Van Linh; del presidente del Consejo de Estado Vo Chi Cong; del presidente Le Duc Anh; del presidente del Consejo de Ministros Pham Hung; y del primer ministro Vo Van Kiet.

El secretario general Le Duan (1907–1986), destacado discípulo del Presidente Ho Chi Minh, dedicó toda su vida a la causa del Partido y de la nación, con 60 años de actividad revolucionaria, incluidos 26 años consecutivos como primer secretario y luego secretario general del Comité Central del Partido.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, visita a familiares del secretario general del Partido Le Duan. (Foto: VNA)

El secretario general Nguyen Van Linh (1915–1998), con cerca de 70 años de actividad en múltiples ámbitos y localidades, realizó importantes contribuciones a la causa revolucionaria. Entre sus aportes más destacados figuran los célebres artículos de la sección “Nhung viec can lam ngay” (Acciones inmediatas), publicados en el periódico Nhan Dan (El Pueblo) bajo el seudónimo NVL.

El presidente del Consejo de Estado Vo Chi Cong (1912–2011) fue un dirigente eminente, símbolo de integridad, sencillez y entrega. Con casi 80 años de trayectoria revolucionaria, contribuyó de manera significativa a la lucha por la independencia, la reunificación nacional y al proceso de Renovación (Doi moi) del país.

El general de ejército y presidente Le Duc Anh (1920–2019), con más de 80 años de actividad revolucionaria, realizó importantes aportes a la causa del Partido y de la nación, manteniéndose siempre fiel al ideal de independencia nacional vinculado al socialismo.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, visita a familiares del presidente del Consejo de Estado Vo Chi Cong. (Foto: VNA)

El presidente del Consejo de Ministros Pham Hung (1912–1988), combatiente revolucionario firme y dirigente respetado, desempeñó numerosas responsabilidades clave al servicio de la lucha por la liberación nacional y la reconstrucción del país.

El primer ministro Vo Van Kiet (1922–2008), figura destacada de la dirección del Partido, dedicó cerca de 70 años a la revolución. Participó activamente en la implementación de la política de Renovación, contribuyendo a acelerar el proceso de industrialización, modernización e integración económica internacional de Vietnam./.

VNA
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