Alto dirigente partidista rinde homenaje a los héroes y mártires en Dien Bien

Dien Bien, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, junto con una delegación, rindió hoy homenaje a los héroes, mártires, combatientes voluntarios y personas que lucharon y dieron sus vidas en el campo de batalla de Dien Bien Phu.



La actividad se realizó en el Templo de los Mártires de la Batalla de Dien Bien Phu, en la provincia de Dien Bien, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur de Vietnam y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975 - 2026) y el 72.º aniversario de la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954 – 2026).



En un ambiente solemne, Cam Tu y la delegación recordaron con respeto al Presidente Ho Chi Minh y al general Vo Nguyen Giap, y expresaron su agradecimiento a los hijos ilustres de la nación que trajeron gloria a la patria.



Luego, en el Cementerio Nacional de Mártires A1, donde descansan mártires como To Vinh Dien, Phan Dinh Giot, Be Van Dan, Tran Can y otros 641 compañeros que sacrificaron sus vidas durante la Campaña de Dien Bien Phu, el dirigente y la delegación rindieron un sincero tributo.



También se dirigieron a las tumbas para rendir homenaje a los mártires que dieron su vida por la independencia y la libertad de la Patria, así como por la felicidad del pueblo.



La victoria de Dien Bien Phu es un símbolo del heroísmo revolucionario y de la tradición de defensa de la nación. Las historias sobre los "56 días y noches cavando montañas y durmiendo en trincheras, con sangre mezclada con barro" y el espíritu de "Nueve años construyendo Dien Bien" seguirán siendo una fuente de fortaleza espiritual para que todo el Partido, el pueblo y el ejército continúen construyendo una nación próspera y feliz.



El mismo día, en el barrio de Dien Bien Phu, Tran Cam Tu visitó y ofreció regalos a la familia de Vu Thi Dan (de 102 años), madre del mártir Do Van Thu. El dirigente le agradeció por su sacrificio y le deseó una vida larga y saludable, alentándola a seguir siendo un pilar espiritual para su familia.



En esta ocasión, también visitó a la familia del inválido de guerra Dinh Van Ban (un veterano con un 45% de discapacidad), quien resultó herido el 29 de octubre de 1975 mientras luchaba en el Frente del Sur. /.

VNA